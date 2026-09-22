台湾军方上周连续三天举行三军联合精准弹药射击，总统赖清德也赴屏东九鹏基地视察。台湾军事学者分析，中国大陆解放军同期在台湾海峡及西南空域加强活动，部分空域持续数十小时有军机轮番出现，有与台军演习较劲和示威的意味。

综合台湾《联合报》《自由时报》星期一（9月21日）报道，台湾国防安全研究院委任副研究员揭仲分析国防部公布的解放军台海周边海空动态后指出，台军9月16日至18日演习期间，解放军除派无人机长时间搜集情报，也疑似连续三天在台湾海峡及西南空域实施联合演练，包括17日的“联合战备警巡”。

赖清德18日前往九鹏基地视察当天，解放军派出11艘军舰及三艘公务船进入台湾周边海域，并从当天上午7时10分起，派军机轮番进入台湾海峡，直到19日晚上7时才全部离开，持续近36小时。

揭仲说，部分军机连续两天在海峡中线以东长距离飞行，沿途穿越台湾划设的四个限航区，并逼近台湾邻接区。西南空域则从15日至18日持续有解放军军机活动，到18日早上11时40分才离开。他认为，这种长时间持续活动的情况，应是赖清德2024年5月就任以来首次出现。

台军演习结束后，解放军的活动仍未停止。揭仲指出，解放军19日和20日连续两天疑似在台湾海峡实施小批次直升机与无人机联合训练，期间均有军机越过海峡中线。

其中，19日解放军直升机与无人机分别在台湾中北部外海及澎湖西侧海域越过中线。揭仲分析，这些活动可能是在模拟直升机配合无人机，跨越海峡对台湾北部及澎湖实施空中机动作战。20日则疑似再有解放军直升机在台湾中北部外海越过中线。

揭仲指出，今年初以来在台湾周边活动的解放军军机架次明显减少。以今年6月至8月为例，共有641架次进入台湾周边空域，约为去年同期1544架次的42%。

因此，揭仲认为，解放军此次持续多日的空中活动格外引人关注，相关行动具有针对台军演习及赖清德视察示威的意味，但究竟只是一次性、针对性的行动，还是意味着东部战区将逐步增加在台周边的作战演练频率，仍有待观察。