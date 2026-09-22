针对美国总统特朗普曾公开表明将与中国大陆国家主席习近平谈对台军售，此举是否令人担忧，台湾副总统萧美琴受访时说，台湾当前推动的各项国防投资，以及台美共同关切的安全方面优先事项，都取决于中国大陆的军事态势及其对使用武力的态度，数十年来都是如此。

据台湾总统府官网消息，萧美琴日前接受英国天空新闻台（Sky News）亚洲特派员海伦-安·史密斯（Helen-Ann Smith）专访，针对两岸关系、台美关系、国防安全、近期访欧行程等议题进行回应。专访内容星期一（9月21日）播出。

对于美国总统特朗普今年5月结束访华返美时曾表示不愿承诺防卫台湾，台湾是否为此感到不安，萧美琴说，无论在世界何处，最不乐见的就是发生战争，台湾人民同样期盼维持区域的和平与稳定。对美国、总统特朗普或世界各国而言，维持和平攸关全球繁荣，维持以规则为基础的国际秩序也至关重要。

相较于拜登政府，美国现任政府对台承诺是否减弱，萧美琴认为，台湾持续致力与美国建立紧密关系，美国在诸多面向均为台湾最重要的安全伙伴。美方多名官员已一再向台湾人民重申对台政策并未改变，双方未来将持续共同努力。

她强调，台美整体关系相当稳固，除了共同的安全利益外，双方也有十分重要的经济利益。当前台美经贸关系持续朝正向发展，美国已成为台湾对外投资的重要目的地，尤其是科技领域。

在谈到台湾人民是否为特朗普对台湾公开表态模糊感到忧虑，萧美琴称，台湾人民的主要关切在于中国大陆介入台湾内政、拉拢政治人物、分化及削弱台湾社会，而这当中很大一部分是透过错假信息被放大散播。

她指出，大陆对台湾社会的政治作战主要有四项目标：第一，削弱台湾人民对民主制度的信心，以对民主制度能否有效运作的信任。第二，削弱台湾人民对政府及民进党的信心。第三，削弱台湾人民对台军及其防卫台湾能力的信心。第四，削弱台湾人民对台美关系的信心。这些作为不仅持续进行，也是认知作战的一环，手法也日趋复杂。台湾必须持续强化民主防线，以因应这类认知与心理层面的干预。