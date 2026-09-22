中国欧盟商会呼吁中国政策制定者解决包括供需失衡在内的中国经济结构性失衡问题，实现经济可持续增长。

中国欧盟商会星期二（9月22日）发布《欧盟企业在中国建议书2026/2027》（简称《建议书》）。

《建议书》称，供需持续性失衡导致的“内卷循环”是中国经济结构性失衡的重中之重。除此之外，虽然今年在华欧企商业信心有回暖迹象，诸多其他方面的失衡问题仍持续影响企业经营，包括：中国知识产权成文法规不断完善，但实际执行层面仍有进步空间；中国具备可观的脱碳潜力，但企业在华脱碳能力受限；外企在公共采购中与其本土竞争对手存在准入门槛差异等。

《建议书》写道，中国市场对跨国企业的吸引力从最初的市场规模和潜在盈利空间，逐步转向其世界领先水平的供应链和产业集群。随着中国业务日益融入全球生产体系，企业战略也从“在中国，为中国”演变为“在中国，为世界”。然而，这也导致了中国主要的贸易伙伴日益担心中国出口激增和贸易失衡会对其产业韧性、就业和经济安全造成影响。

《建议书》包含33份行业报告和横向议题报告，向中国政策制定者提供了1096条建设性建议，以进一步提振商业信心，实现与包括欧盟在内的主要贸易伙伴更为可持续的贸易关系。

中国欧盟商会主席彦辞说：“我们相信，更好地平衡中国生产能力和市场的吸收能力将有助于提振企业信心，减少闲置产能或企业倒闭造成的资源浪费，并缓解中国与其贸易伙伴间的紧张关系。这不仅利于商会会员企业的发展，也利于中国企业和中国经济的发展。”

中欧贸易投资磋商机制第二次部长会议将于10月在北京举行，随着这一关键会谈日期临近，双方在经贸领域紧张局势加剧。中国商务部发言人上星期五（9月18日）称，中方的立场是一贯的，中欧之间的任何解决方案必须确保利益平衡，必须符合世贸组织规则和各自国内法律，并充分照顾双方业界利益。