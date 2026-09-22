中国8月对日本的稀土磁体出口量环比大幅回升，但仍低于去年同期。

据日本共同社引述中国海关总署9月20日公布的数据报道，中国8月对日出口稀土磁体212吨，同比减少17.1%，降幅较7月的52.2%明显收窄；环比则增加90.3%，为今年2月以来首次回升至200吨以上。

日本首相高市早苗去年在国会就“台湾有事”发表相关言论后，中国对日稀土磁体出口自去年12月起总体呈下降趋势。8月出口量环比大幅回升的原因尚不清楚。

中国近年来收紧了对镝等可提升磁体性能的稀土元素的出口审查。去年7月至今年2月，中国对日稀土磁体月度出口量均超过200吨，3月降至180余吨，7月进一步跌至111吨。

从整体出口来看，中国8月向全球出口稀土磁体5010吨，同比减少18.5%；其中，对美出口512吨，同比减少13.2%。与对日出口环比回升不同，对全球及美国的出口量环比均下降。

其他受出口管制的军民两用物项方面，中国对日碳化钨出口在今年2月至7月连续六个月为零后，8月恢复至43吨；钨粉对日出口则连续第七个月为零。