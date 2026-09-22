美国施压越南强化对中国商品转销的监管，越南最高领导人苏林受访时说：“我们不接受转口贸易。”

越共中央总书记、越南国家主席苏林（69岁）星期一（9月21日）在纽约接受彭博电视台独家专访。他赴美出席联合国大会，并与美国商界会面。这是苏林今年4月进一步巩固党和国家领导人地位后，首次接受国际电视媒体专访。

由于担心中国商品经重新包装后通过越南转销美国，美国贸易官员一直施压越南加强原产地规则、海关执法以及对中国入口商品的监管。美国海关人员近几个月对越南境内涉中国企业进行了抽查，加剧市场对美国可能以此为由提高越南关税的担忧。

苏林在访问中说：“我们不接受转口贸易。贸易必须是真实的，产品必须真正产自越南，并符合国际标准以及我们的要求，不仅针对美国市场，也包括越南参与的其他国际市场。”

在谈及越南与美国的贸易协议时，苏林称，越南与美国“非常接近”达成贸易协议，并承诺增加采购包括飞机在内的美国高科技产品，以缩小贸易失衡。

他说：“我们需要与美国领导人，特别是美国总统讨论的问题之一，是如何加快谈判进程，以达成两国间互惠、平衡且公平的关税安排。”

苏林表示，越南出口符合美国需求，并不与美国产品形成直接竞争。尽管美国方面仍存在一些政策限制，越南希望进口更多美国商品，以支持本国工业生产。

越南与美国就最终贸易协议进行了持续数月的谈判，以转口贸易和非关税壁垒逐渐成为双方最主要的争议点。越南对美国保持着巨大的双边贸易顺差，华盛顿一直向河内施压，要求缩小贸易失衡。

苏林说：“我们理解美方在这个问题的担忧，但我认为还是有机会解决贸易失衡问题。”他补充称，越南希望增加从美国进口高科技产品，包括飞机、核电以及公路和铁路基础设施。