中国街舞舞者吴宇飞从事街舞表演13年来，大部分时间都是独自登台，但今年他有了新的表演搭档：一群动作流畅的机器人。

据法新社报道，这名27岁的四川人与机器人舞伴一同闯入《美国达人》（America’s Got Talent）决赛，实现了多年来登上这一舞台的愿望。

《美国达人》是美国NBC电视台自2006年开播的选秀类真人秀节目，参赛者不限年龄与才艺形式。

吴宇飞在美国加利福尼亚州帕萨迪纳接受法新社采访时说，与机器人组成名为Homies的舞蹈组合并一同表演，让他有一种“非常奇妙的感觉”。

他说，经过数月的共同训练，这些机器人舞者在他眼中已不再只是冰冷、毫无生气的机器。

吴宇飞说：“感觉我们之间好像真的有了一种团队精神。”他和这支由中国机器人公司宇树科技制造的人形机器人舞团，正在为本周举行的《美国达人》决赛做准备。

宇树科技的机器人在2025年中国央视春晚舞台上表演并一举走红后，机器人舞蹈在中国掀起热潮。

此后，中国各地企业和活动策划方争相租用机器人表演，吸引民众到场观看。

业内人士说，要训练机器人跳舞，首先要捕捉复杂的人体动作并进行计算机模拟，再将这些动作转移到机器人身上。

中国大众大多将机器人跳舞视为娱乐表演，业内人士则认为，这也是展现机器人设计水平、性能和可靠性的机会。

机器人工程公司元点智能（Zeroth）创始人兼首席执行官郭人杰说：“正因如此，大家都热衷于让机器人表演这类高难度舞蹈。”

摩根士丹利近期的一份报告预测，中国人形机器人市场规模今年可能达到20亿美元（25.52亿新元）。

另据路透社报道，中国监管机构正在给一批寻求上市的人形机器人企业“踩刹车”，并重点审视这些企业居高不下的估值，以及与政府支持项目相关的营收，是否真正反映商业市场需求。

宇树科技8月19日登陆科创板上市首日，盘中最高触及1100元人民币（209.5新元）。但公司星期一（9月21日）股价已经跌至499.73元。

中国机器人行业内部，关于商用还不成熟、收入不持续的讨论已经进行了一段时间。9月中旬，梅卡曼德机器人（Mech-Mind Robotics）创始人、首席执行官邵天兰在朋友圈公开炮轰行业“攒局型创业”并点名银河通用，引发具身智能行业关于商业化泡沫与估值体系的激烈骂战。