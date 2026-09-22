今年中秋、国庆假期，中国口岸单日最高通关量预计将突破240万人次，移民管理局要求边检机关加强监测分析，强化应急处置。

据新华社报道，记者星期二（9月22日）从中国国家移民管理局获悉，随着中秋、国庆佳节将至，预计全国口岸将迎来出入境高峰。

据预测，今年中秋节假期日均出入境旅客将达225万人次，国庆节假期日均将达215万人次，出入境客流高峰主要集中在9月25日、9月27日、10月1日和10月4日，单日最高通关量预计将突破240万人次。

假期期间，大型空港口岸出入境客流预计将稳步增长。上海浦东、广州白云、北京首都、成都天府、北京大兴、深圳宝安等国际机场，中秋节假期预计日均通关人数分别为10.5万、5.5万、5.4万、2万、1.8万、1.8万人次，国庆节假期预计日均通关人数分别为10.7万、5.5万、5.5万、2.1万、1.8万、1.7万人次。粤港澳三地将举办彩灯会、烟花汇演、演唱会等多场大型活动，返乡探亲和跨境旅游客流叠加，预计毗邻港澳陆路口岸通关流量将明显增多。

中国国家移民管理局就做好中秋、国庆假期口岸边防检查工作作出专门部署，要求全国边检机关加强出入境流量监测和客流态势分析，及时发布本口岸客流高峰预警提示；科学组织勤务，配置充足警力，加强现场引导；密切与口岸联检单位和地方相关部门协作配合，强化应急处置，共同确保口岸通关安全高效顺畅。