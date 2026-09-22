台湾九合一地方选举临近，一项最新民调显示，争取连任的国民党籍台北市长蒋万安与民进党籍参选人沈伯洋的支持度仅相差1.2个百分点。但近六成受访者仍看好蒋万安胜选，显示选民的支持意向与胜选预期存在落差。

综合台湾《联合报》和TVBS新闻网报道，台北市信民两岸研究协会星期二（9月22日）公布的民调显示，蒋万安支持度为41.7%，沈伯洋为40.5%，差距在抽样误差范围内。这是协会针对本届台北市长选举发布的首份民调。

施政评价方面，52.4%的受访者满意蒋万安的表现，41.6%不满意。至于担任市长的适合度，50%认为蒋万安适合，38.3%认为不适合；认为沈伯洋适合与不适合的比例，则分别为46.2%和32.5%。

交叉分析显示，50岁以上受访者较倾向支持蒋万安，20岁至49岁则较倾向支持沈伯洋。按政党倾向划分，96.1%的国民党支持者和88.5%的民众党支持者表态支持蒋万安，89.4%的民进党支持者则支持沈伯洋。

调查也显示，38%的受访者认为应由国民党继续在台北市执政，42%认为可以换民进党试试。信民协会理事长黄清龙分析，前者低于蒋万安的个人支持度，后者则略高于沈伯洋，反映国民党目前的形象难以为蒋万安加分，沈伯洋则仍有争取支持的空间。

不过，在胜选预期上，两人的差距明显。57.8%的受访者看好蒋万安当选，只有21.3%看好沈伯洋。

这份民调的受访者中，32.7%倾向支持民进党，24.3%支持国民党，5.4%支持民众党，另有25.5%自认中立、选人不选党。

民调发布前，国民党台北市议员杨植斗已质疑调查的公正性。他指信民协会与曹兴诚有关联，而曹兴诚与沈伯洋在大罢免期间关系密切，因此对调查是否中立提出疑问。

民进党立委、沈伯洋竞选总干事吴思瑶日前也曾表示，根据内部民调，沈伯洋与蒋万安的支持度差距已缩小至个位数。

沈伯洋星期二受访时说，好感度每天都在变化，可以作为参考，但并非最重要的指标。他认为，目前选情正逐步推进，自己的知名度虽有提高，却不代表能直接转化为支持度，仍须争取选民的认识、了解和信任，将声量转化为选票。

信民协会这项调查由戴立安负责问卷设计与分析，毕肯市场研究公司执行，于9月16日至18日访问设籍台北市、年满20岁的民众，共完成1076份有效样本，包括752份住宅电话及324份手机访问，公布的最大抽样误差为正负3.0个百分点。