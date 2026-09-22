新任中共江苏省委常委的张文兵，已任江苏省政府党组副书记。

据新华报业网消息，江苏省政府星期一（9月21日）举行“人工智能+安全生产应急管理”路演，省长刘小涛出席并讲话。省委常委、省政府党组副书记张文兵主持。

这项消息显示，新任江苏省委常委张文兵已任江苏省政府党组副书记。

公开信息显示，张文兵今年55岁，安徽霍邱人。他也是中共二十届中央候补委员。

张文兵曾在安徽高校工作20多年，担任过皖西学院副院长、院长，合肥学院院长等职。2016年8月，张文兵进入中央部委履新，出任国家质量监督检验检疫总局产品质量监督司司长。

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2018年国家机构改革后，张文兵改任新组建的国家市场监督管理总局产品质量安全监督管理司司长，2020年1月任标准技术管理司司长。

2020年，张文兵重返地方，履新湖北省政府党组成员，后获任湖北副省长。2021年年末，张文兵跻身湖北省委常委，2022年3月起任湖北省委常委、组织部部长。2025年6月，张文兵转任湖北省委常委、常务副省长。

江苏新闻微信公众号上星期五（9月18日）发布消息，中共中央批准，张文兵任江苏省委委员、常委。