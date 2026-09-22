中国国家主席习近平即将访美之际，中共中央机关报《人民日报》发表评论，呼吁美国不要以战略竞争定义中美关系，并强调美国须谨慎处理台湾问题，同时推动两国在经贸、人工智能等领域深化合作。

《人民日报》星期二（9月22日）刊登署名“国纪平”的文章，题为《锚定新定位，推动中美建设性战略稳定关系行稳致远——写在习近平主席即将对美国进行国事访问之际》。习近平将于9月23日至25日对美国进行国事访问。

文章称，习近平与美国总统特朗普今年5月在北京会晤时，共同确立构建“中美建设性战略稳定关系”的新定位。两国元首时隔四个月再次会晤，将为这一关系行稳致远提供战略引领。

文章将这一新定位概括为合作为主、竞争有度、分歧可控、和平可期，强调承认两国客观存在竞争，但竞争应有边界、遵循规则，不能泛化为全方位对抗；双方也应通过对话协商管控分歧，防止矛盾升级失控。

文章认为，这一新定位旨在破除“修昔底德陷阱”背后的零和对抗逻辑，是对“中美到底是对手还是伙伴”这一根本性问题的正面回应，明确拒绝了以战略竞争来定义中美关系的错误逻辑。

在肯定两国关系出现积极变化的同时，文章批评美方一些人仍将中国视为战略对手，出台多项涉华限制性措施，认为这种认知是双边关系问题的根源，既是对中国发展道路的误读，也是对双边关系本质的误判。

台湾问题是文章着重阐述的议题。文章重申，台湾问题、民主人权、道路制度和发展权利是中方不容挑战的四条红线，并警告台湾问题牵一发而动全身，“处理好了，两国关系就能保持总体稳定。处理不好，两国就会碰撞甚至冲突”。

文章进一步将“台独”称为中美共同的敌人，主张管控“台独”是构建中美建设性战略稳定关系的关键一环，要求美国务必慎之又慎处理台湾问题，以实际行动维护中美关系及台海和平稳定。

文章呼吁，中美双方应当维护政策的连续性、稳定性，并在地区冲突、全球供应链、能源和数字经济、全球治理等议题上加强协调。

文章提到，今年5月，中美元首就中东局势、乌克兰危机、朝鲜半岛等重大国际和地区问题交换意见。中美应当以大格局把握时代大势，以大担当妥善处置地区热点，多做劝和促谈的实事好事，努力当好世界和平的稳定源。

经贸方面，文章呼吁继续发挥经贸合作作为双边关系的压舱石和推进器，并称双方团队正就贸易理事会的架构、职能和运行模式保持沟通，推动经贸磋商从危机应对转向机制化管理。

对于人工智能（AI），文章主张中美用好政府间对话机制，发挥工商界作用，减少技术、市场和产业壁垒，在把握技术机遇的同时应对风险，将AI发展为两国合作的新领域。