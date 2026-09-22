香港警务处副处长（国家安全）简启恩离休前受访时说，《香港国安法》等法例生效后，软对抗未消减，趋向隐蔽，因此要持续深化国家安全教育，提升公众的国安意识。

综合香港《星岛日报》《明报》和网媒“香港01”等报道，作为香港警队维护国家安全的先驱者之一，简启恩在退休前接受媒体采访时说，回归后香港社会的国家安全意识普遍较低，因而发生了2014年“占领中环”和2019年“反修例风波”等事件，直至2020年《香港国安法》颁布及2024年《维护国家安全条例》刊宪，完善了法律机制，才让警方可依法就违反国安的行为进行执法，令社会在过去六年得以“由乱变治、由治及兴”。

不过，他指出，上述两部法例生效后，外国势力渗透、软对抗等威胁未曾消减，软对抗转而隐蔽化，透过各类媒体、文化、艺术或网络散播制造仇恨、煽动他人的虚假消息。

简启恩说，国家安全风险一直存在，过去因社会意识不足而掉以轻心。接下来除靠警方执法外，还要做好国家安全教育。当市民拥有国家安全意识，便能自觉维护国安，更不易被“软对抗”或虚假信息渗透。

对于近期有三家独立书店被国安处搜查，也有人涉嫌在店铺内展示具有煽动意图的物品，以及出售具煽动意图的刊物被捕，简启恩强调，当局采取行动前曾阅读相关书籍，并咨询律政司意见，所以绝不存在闭目执法或滥捕情况。

现年57岁的简启恩将在本月退休，星期二（9月22日）起展开退休前的休假。他1991年加入警务处任职督察，2009年至2019年历任警司、高级警司、总警司、助理处长。2020年8月，简启恩调任警务处助理处长（国家安全），2021年12月获擢升并出任国家安全处处长，2023年5月获任命为副处长（国家安全），直至本月退休，结束35年警务生涯。