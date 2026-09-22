路透社引述知情者称，中国国家主席习近平本周访问华盛顿期间，预计将敦促美国总统特朗普依据1982年中美联合公报停止对台军售；习近平可能会在美国国家档案馆（US National Archives）提出这一要求。

路透社引述三名了解峰会前中美磋商情况的知情者说，中方可能会在习近平本周赴华盛顿与特朗普举行峰会期间，提出对中美三个“联合公报”中第三份、即1982年联合公报的解读。

根据这份公报，美方称拟逐步减少对台军售，并无意长期向台湾出售武器。

不过，时任美国总统里根在一份配套备忘录中指出，美国是否愿意减少对台军售，完全取决于中国大陆是否继续致力于和平解决与台湾之间的分歧。

中国外交部未回应置评请求。中共中央机关报《人民日报》星期二（9月22日）刊登署名“国纪平”的文章，重申台湾问题、民主人权、道路制度和发展权利是中方不容挑战的四条红线，并警告台湾问题牵一发而动全身，“处理好了，两国关系就能保持总体稳定。处理不好，两国就会碰撞甚至冲突”。

文章进一步将“台独”称为中美共同的敌人，主张管控“台独”是构建中美建设性战略稳定关系的关键一环，要求美国务必慎之又慎处理台湾问题，以实际行动维护中美关系及台海和平稳定。

知情者说，中方还要求美国停止交付台湾已经订购的武器。其中一名知情者说，习近平可能会“向特朗普强调，台湾是挑衅者，是中美关系不稳定的唯一根源，也是台湾在改变现状”。

知情者补充称，作为回报，中国正提供协助，就中东战事向伊朗施压。

台湾问题预计将继续是“习特二会”的焦点之一。华盛顿去年12月批准价值110亿美元（约140亿新元）的历来规模最大单一对台军售案，引发北京强烈不满。

习近平在特朗普5月访华时，严词警告华盛顿慎之又慎处理台湾问题，强调若处理不好，中美就会碰撞甚至冲突，“将整个中美关系推向十分危险的境地”。