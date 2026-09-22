日本前国防部长中谷元敦促首相高市早苗摒弃执念，改善不见好转的日中关系。

据日本共同社报道，中谷元星期天（9月20日）在高知市会议上，敦促高市早苗为改善日中关系作出努力。

中谷元说：“当前（日中关系）处于非常严峻的状态。（高市）必须摒弃固执和执念，立足大局阐明原则，想方设法打开局面。”

中谷元并指出，高市较少提及1972年《日中联合声明》等四份政治文件，表示“希望（高市）努力使两国关系尽快恢复正常。”

高市早苗去年11月在国会答辩的“台湾有事”论，令中日关系陷入低谷，官方和民间交流几乎停摆。北京之后提出高市要道歉撤回相关言论，但她至今未能办到。

日本商界团体和议员团近期积极开展访华行程，寻求让日中关系回暖，但不见明显改善。日本国家旅游局上星期三（9月16日）发布的估算数据显示，8月访日中国大陆游客锐减近六成，连续九个月同比下滑。

此外，每年10月配合东京国际电影节、而持续举办了20届的“东京·中国电影周”活动，今年因中日关系恶化而宣告取消。

中国外交部上星期二（9月15日）在例行记者会回应共同社提问时说，日本首相高市早苗涉台言论是当前中日关系受困的最大症结，并强调日方应恪守中日四个政治文件精神，汲取历史教训，以实际行动取信亚洲邻国和国际社会。