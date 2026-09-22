中美元首这个星期将在华盛顿再次会晤，美国维持印太影响力的意愿，受到区域学者关注。有澳大利亚学者在台湾出席研讨会时就示警，特朗普是美中峰会的一大变数，其言论可能引发区域国家在外交、政治、战略及军事层面的不安。

中国外交部发言人郭嘉昆星期一（9月21日）宣布，中国国家主席习近平应美国总统特朗普邀请，将于9月23日至25日对美国进行国事访问。

郭嘉昆说，两国元首将就中美关系及世界和平与发展的重大问题深入交换意见。中方愿与美方加强对话合作、妥善管控分歧。路透社则报道，会晤重点之一是能否延长去年达成的贸易休战安排，也可能触及台湾问题。

台湾大学星期二（22日）举办“印太新局下的海洋治理”研讨会，邀请区域国家和地区学者讨论印太海洋秩序与南中国海议题。

澳洲国立大学国际法教授罗斯威尔（Donald Rothwell）回应《联合早报》关于“习特二会”对印太影响的提问时说：“我认为存在一个变数，这个变数当然就是特朗普总统。”

他以特朗普今年对格陵兰的执着，以及对查戈斯群岛的评论为例，说明美国总统的言论如何牵动岛屿与领土问题。他认为，特朗普有关查戈斯群岛的表态，显然不会受到英国政府欢迎。

特朗普此前多次提出取得格陵兰，并于今年1月批评英国将查戈斯群岛主权移交毛里求斯的协议，尽管协议允许英国长期保留迪戈加西亚岛上的英美军事基地。特朗普还将英国的决定与美国取得格陵兰的必要性相联系。

罗斯威尔说：“特朗普总统往往会对岛屿争议发表言论，无论这些言论是有意还是无意，都会产生连带影响。”他没有进一步预测美中峰会将就台湾或其他争议达成什么安排。

谈及海洋秩序的法律基础，罗斯威尔在会中强调，今年适逢南中国海仲裁裁决10周年，裁决仍是处理岛屿与岩礁地位的重要依据。

他认为，各国政府重申支持裁决，主要是外交努力；在法律实践中，裁决对岛礁地位及海洋环境保护的解释仍有持续影响。“十年过去，这项裁决仍然和以往一样重要。”

由台湾大学主办的“印太新局下的海洋治理”国际研讨会9月22日在台北举行。首场圆桌论坛由中央研究院欧美研究所兼任研究员林正义（中）主持，与谈人左起依次为澳大利亚国立大学法学院国际法教授罗斯威尔、台北医学大学通识教育中心教授兼副主任张国城、日本政策研究大学院大学兼任教授古谷健太郎，以及台湾师范大学东亚学系教授王冠雄，共同就“印太平洋秩序的当前态势与挑战”展开深入探讨。（缪宗翰摄）

2016年7月12日，依据《联合国海洋法公约》（下称《公约》）组成的仲裁庭，认定中国在九段线内主张超出《公约》范围的资源历史性权利没有法律依据。裁决未处理岛礁主权归属，也未划定中菲海上边界。中国则认定仲裁庭没有管辖权，裁决无效、不具拘束力，不接受、不承认。

研讨会现场也有提问关注，《南中国海行为准则》预计年内签署，若成果有限，加上美国对区域事务的关注分散，是否有利于中国巩固区域地位。

日本政策研究大学院大学教授古谷健太郎说，他对谈判及准则内容并不乐观，认为准则不会超出现有国际法或海洋法，因此不确定能为区域国家带来多少益处。台湾师范大学政治学研究所教授王冠雄则认为，准则可能产生的结果，涉及“以规则为基础”与“以法律为基础”的国际秩序之争。

台北医学大学通识教育中心副主任张国城在总结时说，北京扩大海权影响力的方向，不会因领导人更替而轻易改变；美国维持区域影响力的能力与意愿，值得关注。

他强调，海权竞争涉及军事、产业、后勤及联盟整合，“规则很重要，但没有可信吓阻的规则是不够的。”