阿里巴巴集团CEO吴泳铭说，未来机器思考总量将达到人类千倍以上，机器会承担99.9%的思考工作。

据澎湃新闻报道，吴泳铭星期二（9月22日）在2026杭州云栖大会开幕式上发表主旨演讲，阐述对“机器智能时代”的思考。

吴泳铭说，机器智能不是人类智能的替代品，帮人编程、写报告是其初级阶段，当供给无限充沛，它对人类社会的意义将远远超过对现有脑力劳动的替代，其变化比工业革命更为深刻。

他说，今天，机器思考的总量大概不到人类的3%，未来将是人类的1000倍以上。“这在物理世界已经发生过，今天机器动力已经承担了99.9%的物理工作。未来，人类的思考总量会继续增长，但机器思考规模的扩张更快，预期会承担99.9%的思考工作。”

当机器成为思考的主力，未来会出现什么样的变化？吴泳铭说，机器智能将为人类的好奇心和创造力打开更大空间。

他说，印刷术让文化创作爆发式增长；照相机出现后绘画并没有消失，画家不再追求画得多像，反而促进了印象派和抽象艺术的诞生；工业革命让人类从繁重的体力劳动中解放出来，发展出广泛的体育竞技运动。“这也是我们全力迈向机器智能时代的意义：把繁重的任务留给机器，把时间、创造力和对美好的感受留给人类。这一切，现在刚刚开始。”