中国西藏、甘肃和青海三地中共党委书记同步调整。胡昌升由甘肃转任西藏自治区党委书记，吴晓军由青海转任甘肃省委书记，青海省长罗东川接任青海省委书记。

据新华社星期二（9月22日）报道，中共中央决定，胡昌升不再担任甘肃省委书记、常委、委员职务；王君正不再担任西藏自治区党委书记、常委、委员职务；吴晓军不再担任青海省委书记、常委、委员职务。

公开资料显示，胡昌升现年62岁，江西高安人，是中共第二十届中央委员，拥有历史学博士学位，具有副教授职称。

胡昌升早年在成都地质学院学习和任教，后转入地方政坛，长期在四川任职，曾任荥经县委书记、雅安市委常委兼组织部部长、汉源县委书记、遂宁市市长及甘孜州委书记等职。

2015年6月，胡昌升调任青海省委常委、组织部部长，2017年7月转任福建省委常委、组织部部长。他于2019年2月出任厦门市委书记，2020年9月升任福建省委副书记，并继续兼任厦门市委书记。

2021年初，胡昌升调往黑龙江，随后出任省长。2022年12月，他出任甘肃省委书记，次年1月兼任省人大常委会主任，直至此次调往西藏。

接任甘肃省委书记的吴晓军现年60岁，江西泰和人，是中共第二十届中央委员，拥有经济学博士学位。

吴晓军长期在江西工作，曾任省政府办公厅副主任、鹰潭市副市长、省工业和信息化委员会主任、省发展和改革委员会主任等职。2017年3月，他升任江西省副省长，2019年9月进入省委常委班子，2020年3月转任南昌市委书记。

2021年4月，吴晓军跨省调任青海省委副书记，次年出任省长，2024年12月升任省委书记，2025年1月兼任省人大常委会主任。

接棒吴晓军的罗东川现年60岁，重庆人，是中共第二十届中央候补委员，拥有法学博士学位。

罗东川长期在法院系统任职，曾在北京市高级人民法院、北京市第一中级人民法院及最高人民法院工作，历任最高法研究室副主任、中国应用法学研究所所长、最高法民事审判第四庭庭长等职。

2015年7月，罗东川出任中共中央纪委案件审理室主任，明确为副部长级。2017年4月，他调任新疆维吾尔自治区党委常委、纪委书记，2018年1月兼任自治区监察委员会主任，同年7月回到最高法任副院长，后兼任知识产权法庭庭长。

2020年7月，罗东川调任福建省委常委、政法委书记，2021年10月升任省委副书记。2024年12月，他调往青海任省委副书记，2025年1月出任省长，直至此次接任省委书记。