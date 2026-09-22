“习特会”即将登场之际，台湾陆委会主委邱垂正表示，台美有共同利益和价值，并称支持台湾是美国跨党派的共识，“美方也不断重申对台政策不变”。

《纽约时报》星期一（9月21日）报道，台湾正聘请游说人士、邀请美国总统特朗普的重要支持者访台，争取对白宫的影响力。但布鲁金斯学会资深研究员何瑞恩（Ryan Hass）透露，部分赴美台湾官员被特朗普政府官员要求，减少造访华府智库。他认为，这显示，特朗普要确保台湾不妨碍他实现对华政策目标。

据《自由时报》报道，邱垂正星期二（9月22日）就此受访称：“我们认为台美关系，因为有共同的利益、共同价值，而且支持台湾是美国跨党派的共识，美方也不断重申对台政策不变。”

邱垂正也说，还是会跟美国等民主同盟国家共同合作，共同守护台海的和平稳定，“这是我们的原则”。

中国外交部星期一（9月21日）证实，中国国家主席习近平应特朗普邀请，将于星期三至星期五（9月23日至25日）对美国进行国事访问。

中共中央机关报《人民日报》星期二（9月22日）发表评论，呼吁美国不要以战略竞争定义中美关系，并强调美国须谨慎处理台湾问题，同时推动两国在经贸、人工智能等领域深化合作。

另一方面，路透社引述知情者称，习近平本周访问华盛顿期间，预计将敦促特朗普依据1982年中美联合公报停止对台军售。