中国官媒披露，歼-35A隐形战斗机的代号为“云龙”，延续多款国产战斗机以“龙”命名的传统。中国军事专家认为，主动公布具有文化特色的战机名称，反映中国正加强装备宣传，争取命名话语权。

综合《中国日报》《环球时报》英文版报道，央视上星期六（9月19日）播出的全民国防教育日特别节目，逐一介绍多款解放军空军飞机及代号，包括歼-10“猛龙”、歼-11“应龙”、歼-16“潜龙”、歼-20“威龙”、歼-35A“云龙”、轰-6K“战神”和运-20“鲲鹏”。

中国军事专家张军社接受《环球时报》访问时说，央视此次直接将歼-35A标注为“云龙”，可视为官方对这一代号的确认。

张军社认为，解放军空军“龙”系列战斗机的命名，结合了飞机性能与中国文化，旨在体现不同机型的作战定位和特点。

《环球时报》报道举例说，歼-16被命名为“潜龙”，与其承担多用途隐蔽打击和电子战压制的角色相符。

张军社推测，“云龙”源自《易经》中的“云从龙，风从虎”，寓意战机如神龙穿行云间，来去无踪，呼应歼-35A的隐形设计和机动性能。

他强调，这套命名体系背后的文化逻辑并非简单复制传统，也体现时代精神。从“猛龙”到“威龙”再到“云龙”，反映解放军空军从强调灵活机动，到战略威慑，再到隐形制空的发展进程。

据央视报道，中国航空工业集团于2022年7月首次系统公布军民用飞机品牌命名规则，确认部分既有名称，并进一步完善命名体系。

张军社说，中国战机过去主要沿用其他国家赋予的外部称谓，如今主动公布具有文化特色和积极寓意的战机代号，体现装备宣传和国际传播从被动回应转向主动塑造。

他认为，统一且易于记忆的名称，有助于国内外受众识别中国装备，并在国际军事交流中形成鲜明标识。

歼-35A由中国航空工业集团研制，是一款采用常规气动布局的单座、双发隐形多用途战斗机，也是继歼-20后，解放军空军的第二款隐形战斗机。该机于2024年11月在广东珠海举行的第15届中国国际航空航天博览会上首次公开亮相。

设计人员介绍，歼-35A的首要任务是夺取并保持制空权，同时具备对地面和海上目标实施打击的能力。

《中国日报》报道，歼-35A的总体设计以歼-35为基础。后者是为部署于解放军海军航母而研制的隐形舰载战斗机，可与歼-15舰载战斗机协同作战。