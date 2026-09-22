中美元首本周即将在美国白宫举行会谈。清华大学战略与安全研究中心副研究员孙成昊认为，台湾问题届时将成中美“建设性战略稳定关系”的压力测试。

“习特二会”在即，中共中央机关报《人民日报》星期二（9月22日）发文称，台独是中美共同的敌人，管控台独是中美构建“建设性战略稳定关系”的关键一环，并呼吁美国务必“慎之又慎处理台湾问题”。台湾媒体星期二在中国大陆记协于北京举行的新闻茶座上提问，中美是否正走向新一轮“共管台海默契”。

孙成昊在茶座上回答说，共同管控台海意味着双方要避免在台湾问题上“直接相撞”，关键在于管控风险。他说，中美元首5月间于北京会晤时，同意构建的中美建设性战略稳定关系包含不冲突、不对抗，台湾问题因此可能成为这一框架的压力测试：“如果在台湾问题上，中美没办法很好地管控风险的话，战略稳定怎么去构建？”

清华大学战略与安全研究中心研究员周波则强调，台湾问题对北京而言，属于原则性问题和核心利益，不可能成为中美所谓“大交易”的交换筹码。他指出，在台湾问题上，关键不是特朗普说什么，而是美国做什么，因为美国国会和下一届总统可能与特朗普持不同意见，中国也必须防范美国“用虚换实”。

周波也判断，中国领导人访美期间一定会谈到台湾问题，但特朗普如何回应无法预判，并认为特朗普在台湾问题上会很纠结。

特朗普5月访华期间没有公开谈及台湾，但返美途中在专机上谈到两个涉台问题，一是“美国有什么必要在9500英里之外的地方打一场仗”，二是对台军售尚未定案。周波认为，这两个表态具有里程碑意义，但相信美国还想继续向台湾出售武器，只是会发现“越来越难”。他认为，随着中美力量逐渐接近，美国若采取损害中国利益的行动，中国将有更多手段反制。

谈及战略模糊时，周波认为中美都采取这一政策。他说，北京保持战略模糊，是因为对两岸和平统一仍抱有期待；美国的战略模糊则从过去的力量展现变成“遮羞布”，用来掩饰美国现在在第一岛链与北京可能发生冲突时力量的不足。

孙成昊则判断，美国在习特会前后应该不会宣布对台军售，但美国整体对台政策没有发生根本性变化。特朗普曾公开把对台军售称为谈判筹码，因此孙成昊推测，美国仍可能向台湾出售武器，时间点可能是今年底，因为特朗普届时将面临中期选举压力，只是特朗普可能采取分批方式对台军售，而非一次推出大规模方案，但武器质量未必大幅下降。

美媒曾报道，特朗普5月与习近平在北京会面后，推迟批准一笔约140亿美元（179亿新元）的对台军售案。这笔军售是否批准、何时批，以及是否可能拆分为较小方案，相信将是后续台湾议题观察点。