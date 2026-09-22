中国官媒报道明长城损毁事件的调查情况，指山西省忻州市宁武县境内的明长城，被人为损毁持续了近20年，为何无人追究。宁武县官方通报，涉事企业和负责人已被依法处理。

中共宁武县委宣传部星期二（9月22日）在微信公号“宁武你好”上通报，央视新闻星期一（9月21日）报道“山西明长城损毁事件调查”，指出神达朝凯煤业损毁明长城、有关部门长期监管不力等突出问题。宁武县第一时间召开县委常委（扩大）会议，深入学习贯彻中共总书记习近平关于文物工作重要论述和重要指示批示精神，复盘加压推进整改整治工作。

宁武县于3月18日全面启动神达朝凯煤业相关问题整改整治攻坚行动，在上级部门支持帮助和各级媒体有力监督下，持续深挖彻查损毁长城、违规排渣等各类问题，严格程序开展涉事长城点段除险修缮工程，高标准推进周边区域生态修复，切实加大长城保护人力、资金、技术等方面要素投入，进一步健全完善长效管护机制，全力补齐长城保护工作短板。

相关问题目前基本查清，已对涉事企业及相关责任人依法作出行政处罚和采取刑事强制措施；相关部门正深入调查核查历年来监管部门存在的失职渎职行为及违纪违法问题，将依规依纪依法严肃处理。

央视新闻引述2010年曾为朝凯煤业工作的员工称，公司为了采矿缩减渣土外运开销、降低生产运营成本，才就近把郭家窑段明长城挖开一段，方便运送矿渣的车辆堆放排土。

据了解，朝凯煤业2007年到上述地点采矿，不久长城就出现被破坏现象。报道引述一张卫星遥感图片，郭家窑段明长城早在2007年9月24日就已出现人为损毁缺口。

据上述员工称，2013年整合前，山西宁武朝凯煤业是一家虚拟公司，既无工商执照，更未获得采矿许可。整合为神达朝凯煤业公司后依旧在长城豁口进出运渣土。

朝凯煤业长期破坏长城，当地文物部门是否知情，如何处置，宁武县文化和旅游局局长闫鹏受访时称，朝凯煤业是一个封闭企业，该局在2019年以前是一个文保所，巡查力度和巡查人员较少，巡查频次不多。

朝凯煤业前员工透露，从2015年到2025年，他们一直通过各种方式实名向当地相关政府部门举报破坏长城的违法事实，但始终未得到反馈。

报道引述宁武县文物保护所所长刘万寿称，所谓上报的是对长城有破坏行为的，对历史问题，在没有险情的情况下，不存在需要上报。但举报持续至2025年。

宁武县文化和旅游局局长闫鹏称，在他2019年上任后仍有举报，但未处罚涉事企业，因为2019年以后，公司所有的开采已经退出长城两线范围。

据报道，文物“两线”指的是文物保护单位的保护范围和建设控制地带，这是中国为守护古迹遗存划定的两条法定界线。当地文物主管部门认为，在2019年以后接到群众举报时，因为企业的生产退出了两线范围，已不存在新的破坏，所以既没有处罚也没有上报。

但根据《中国文物保护法》《中国刑法》等规定，违反文物保护相关法规、涉嫌故意损毁文物罪，情节严重的，追诉期最长为15年。破坏长城的行为即使发生在过去也应该要纳入追责范围。

山西省今年3月成立了省级专案组对上述煤企涉嫌非法采矿、破坏文物等行为展开全面调查。宁武县文化和旅游局今年3月、4月期间对涉事企业处以共计罚款100万元人民币（约19万零500新元），理由是未经文物行政部门同意，在文物保护单位的控制地带内进行建设工程，对历史风貌造成破坏。

今年5月，山西忻州神达朝凯煤业有限公司汤姓实际控制人、王姓原董事长涉嫌非法采矿罪、损毁文物罪等罪名被依法刑事拘留，山西省随即组建省级专案组全面开展案件侦办工作。