香港官方通报，香港警务处国家安全处处长江学礼获任命为香港警务处副处长，主管国家安全事务。

据香港新闻公报，香港特首李家超星期二（9月22日）按《香港国安法》任命江学礼为警务处维护国家安全部门负责人，接替已退休的警务处副处长（国家安全）简启恩。江学礼的任命即日生效，他也在同日宣誓就任。

李家超说：“江学礼在警队服务长达30年，自《香港国安法》颁布实施以来一直服务于警务处国家安全处，表现卓越、克尽厥职，具备出色领导才能，展现高度国家安全意识。江学礼一直意志坚定、无畏无惧，坚决维护国家安全，我肯定他的工作，有信心他在新岗位能承担更大责任，为维护国家安全作出更大贡献。”

公开资料显示，江学礼1996年加入香港警队，任职督察，在服务警队期间主要驻守保安部，也曾驻守多个总部及前线岗位 。2013年至2016年，江学礼被借调到保安局先后担任紧急事故支援组助理秘书长及跨部门反恐演习策划主任。

江学礼在2015年10月晋升为高级警司，完成保安局任期后，他先后在保安部担任多个单位指挥官，专责策划安保行动、要员保护、有关保安事务的情报行动及联络工作。

江学礼在2018年5月晋升为总警司，出任将军澳警区指挥官，在2019年5月重返保安部，担任部门副主管，并在2020年7月出任警务处助理处长（国家安全），直至2023年4月出任警务处国家安全处处长。