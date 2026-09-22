中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激主持外资企业圆桌会时承诺，中国将坚定不移扩大高水平对外开放，为外资企业在华经营提供稳定性和确定性。

据中国商务部消息，凌激星期一（9月21日）赴北京中关村生命科学园调研，并主持召开外资企业圆桌会。康明斯、诺和诺德、ABB、丹纳赫等30多家外资企业代表参加，北京市副市长唐文弘出席。

凌激说，北京在营造良好营商环境、扩大服务业开放方面持续发挥示范作用，大量外资企业看好北京发展前景并持续在京布局，投资科技创新，打造良好的产业生态。

据商务部通报，与会外企代表表示，北京创新要素集聚、营商环境优越，为企业在京发展提供了广阔空间，坚定了企业继续扩大在华投资的信心，愿继续扎根北京、深耕中国，积极参与中国高质量发展。

商务部、工业和信息化部、国家卫生健康委、国家知识产权局、国家药监局及北京市有关单位参加活动，并现场回应企业提出的问题和建议。通报未披露具体问题及回应内容。

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中国今年吸引外资仍面临压力。中国商务部9月18日公布的数据显示，今年前八个月，全国实际使用外资4799.5亿元人民币（915亿新元），同比下降5.3%；同期新设外商投资企业4万2582家，同比增长0.3%。

为稳定外资，中国商务部等部门今年6月发布《利用外资固稳促优行动方案》，提出扩大服务业等领域市场准入，便利外资并购和境内再投资，保障外企平等参与政府采购。方案也支持北京在数字经济、医药健康等现代服务业领域先行试点开放措施。