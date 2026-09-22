中国官方通报，四川省人大常委会原副主任宋朝华涉嫌受贿逾亿元人民币（1905万新元），被判死缓。

据中国最高人民法院微信公号消息，贵州省贵阳市中级法院星期二（9月22日）一审公开宣判四川省人大常委会原党组成员、副主任宋朝华受贿案，对被告人宋朝华以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对宋朝华受贿犯罪所得财物及孳息依法予以追缴，上缴国库。

法院审理查明，1993年至2025年，宋朝华利用担任四川省大邑县委常委、组织部部长、县委副书记、代县长、县委书记，新津县委书记，成都市成华区委书记，眉山市委副书记、市长，南充市委书记，四川省人大常委会党组成员、副主任等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为相关单位和个人在企业经营、项目承揽等事项上提供帮助，非法收受财物共计折合1.48亿余元人民币。

法院认为，宋朝华受贿数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失，论罪应当判处死刑。鉴于他受贿犯罪中有未遂情节；到案后如实供述自己罪行，主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿事实；认罪悔罪，积极退赃，受贿赃款已全部追缴，具有法定、酌定从宽处罚情节，对他判处死刑，可不立即执行。法庭遂作出上述判决。

公开资料显示，宋朝华今年64岁，曾任中共四川省成都市成华区委书记，眉山市委常委、常务副市长，眉山市委副书记等职，2011年11月任眉山市委副书记、市长。他在2016年2月调任南充市委副书记、代市长，次月任市长，并于2016年7月出任南充市委书记。他在2021年升任四川省人大常委会副主任、党组成员。

去年1月，宋朝华辞任四川省人大常委会副主任，4月官宣被查，11月被开除中共党籍。今年3月，检察机关对他提起公诉，法院6月开庭审理此案，宋朝华当庭表示认罪悔罪。