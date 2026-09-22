中国副总理何立峰在刚过去的周末在美国纽约与美国财政部长贝森特会谈。

贝森特会后对记者说，会谈非常成功。他们重点讨论贸易与人工智能。美国提议在两国之间建立“通报机制”，希望双方能“对共同目标和共同威胁形成共同愿景”。

还差几天，中国国家主席习近平即将对美国进行的国事访问就要展开。何立峰与贝森特的会谈也正是为星期四的中美元首峰会铺路。

这是今年内习近平与特朗普的第二次会面。白宫已经透露，特朗普将亲自到机场去迎接习近平。如此高规格的礼遇，释放了什么信号？备受瞩目的习特会，有哪些成果可以展望？有哪些争议预计继续僵持？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红与美国西东大学和平与冲突研究中心主任、外交与国际关系学院汪铮教授为你深度解析。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

01:35 特朗普将亲自迎接习近平

05:47 中美如何推进战略性稳定关系？

15:13 中美进入“竞争性共存”现实？

21:21 习特二会具体成果

25:33 习特二会如何讨论台湾问题？

精彩片段：

主持人韩咏红：这次习特二会9月23日就要举行了，在现在的国际形势的背景下，以及他们目前谈的，我们看到释放的一些信号，你感觉会有哪一些方面可能会有比较具体的成果？

美国西东大学和平与冲突研究中心主任、外交与国际关系学院汪铮教授：这一次可能最主要的成果还体现在关税贸易和投资方面。我也不会意外这次会宣布一个非常大的数字，比如说中国购买美国的农产品大豆，购买大量的波音飞机这样的一个很大的数字，可能对于特朗普总统来说也是需要的。我觉得可能有一个新的、会出现在这一次的成果当中，两个国家关于AI安全的对话和一种共同的管理机制的探讨。