中国工业和信息部旗下平台发文强调，车企调整供应链、增加供应商、布局自研是正常市场行为，并批评将此举包装成“去宁德化”。

彭博社上星期五（9月18日）发文称，理想汽车和小米集团等中国汽车制造商已开始自行设计电池，引入欣旺达等新电池供应商。这些举动引发外界担忧，在宁德时代股价从5月的历史高点下跌34%、市值蒸发1000亿美元（1276亿新元）之际，可能有一股更广泛的“去宁德化”趋势。

彭博社引述摩根士丹利分析师萧添（Tim Hsiao）称，中国汽车制造商受到零部件成本上涨的挤压，因此用这些举动试图增强议价能力。“实现供应商多元化是个好办法，在商业上也合乎逻辑。”

文章称，激烈价格竞争影响中国车商的利润，但宁德时代的利润却在增长，很大程度上是它在市场主导地位和定价能力。

中国工信部新闻宣传中心旗下“中国制造”微信公众号星期二（22日）发布题为《“去宁德化”论调要不得》的文章称，最近一段时间，“去宁德化”在新能源汽车行业被反复炒作，俨然成了一场舆论闹剧。

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文章称：“车企调整供应链、增加供应商、布局自研，本是正常的市场行为，却被不断包装成‘去宁德化’，甚至渲染成整车企业与动力电池企业之间的对立。”

文章也说，更需要警惕的是，“去宁德化”背后正在混杂另一种行业倾向：低价竞争正在向产业链上游传导，并强调电池并不是一个普通标准件，它直接关系车辆的安全性、可靠性、寿命和使用体验。“价格可以竞争，效率可以竞争，但安全和质量不能成为竞争的代价。”

对于车企自研电池，文章呼吁理性看待此事。文章也说，中国新能源产业还应当避免重走一些行业“低水平重复建设”的老路。

文章也强调：“不能让低质量内卷损害中国新能源产业来之不易的竞争优势，不能让营销概念替代真正的技术创新，更不能把产业链协同人为变成产业链对立。”