中国商务部部长王文涛强调，中国不是欧盟面临经贸问题的根源，而是共同解决问题的伙伴，中国政府支持中国车企赴欧投资。

王文涛星期一（9月21日）会见德国汽车工业协会主席穆勒。中国商务部官网星期二（22日）公布两人会见内容时说，双方就中德两国汽车产业合作及中欧经贸关系等问题进行交流。

王文涛说，中德汽车产业深度互嵌、利益高度融合，具有广阔合作前景。欢迎德国车企深耕中国市场，与中方伙伴加强合作，共同推动全球汽车产业向绿色、智能化转型。中国政府支持中国车企赴欧投资，希望德国和欧盟营造公平、开放、非歧视的营商环境。

他强调，中国不希望看到欧方选择保护主义道路，限制或关闭市场，并导致全球范围的市场相互封闭。中国致力于在中欧贸易投资磋商机制框架下，按照合规、平衡、非歧视原则探讨包括汽车领域相关问题的解决方案。希望德国汽车工业协会发挥积极作用，推动德国政府和欧委会同中国相向而行，通过对话磋商，达成双方均可接受的建设性解决方案。

王文涛也在星期一与欧洲汽车工业协会主席、奔驰集团董事长康林松举行视频通话，就中欧经贸关系及汽车产业合作等问题交换意见。

王文涛说，中国愿同欧方在贸易投资磋商机制框架下，通过对话妥处分歧，确保中欧经贸关系稳定，为世界经济发展注入确定性。希望欧洲汽车工业协会发挥积极作用，推动欧方同中国相向而行，早日达成符合世贸组织规则和各自国内法律、照顾双方业界利益的解决方案。

他也说，中国政府欢迎包括奔驰在内的欧洲车企扩大对华投资，同中方伙伴深化创新合作，共同推动全球汽车产业绿色化、智能化、融合化发展。