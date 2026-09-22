曾主政上海的中国总理李强星期二（9月22日）到上海调研，强调要将中国制造业和数智技术两方面优势结合起来，纵深推进“人工智能+制造”，推动人工智能更好赋能先进制造业发展。

据新华社报道，李强星期二在上海调研，他先后到上海电气国家人工智能应用中试基地和上海未来启点社区。中共上海市委书记陈吉宁，以及中国国务委员、国务院秘书长吴政隆也参加调研。

李强说，要深入贯彻落实中共总书记习近平关于发展先进制造业的重要指示和全国先进制造业大会精神，坚持智能化、绿色化、融合化方向，推进科技创新和产业创新深度融合，大力发展新一代智能制造，加快培育壮大新兴产业和未来产业，持续做大做强先进制造业。

在上海电气国家人工智能应用中试基地，李强察看专用机器人、工业机器人产品及其在复杂场景中的应用展示，并参观智能机器人装配调试中试车间。

李强说，人工智能等新兴产业发展日新月异，相关技术应用正在深刻重塑制造业技术体系、生产模式和产业形态，为制造业科技创新与品牌提升打开了全新空间。

他强调，要将中国制造业和数智技术两方面优势结合起来，纵深推进“人工智能+制造”，推动人工智能更好赋能先进制造业发展，促进研发、生产、管理等全流程智能升级，进一步激活数据要素潜能，带动更多行业全面数智化转型，打造更加智慧的产业链供应链。

李强也说，要瞄准制造领域共性难题，围绕工业设计、中试验证、智能运维等关键环节，打造更多制造业生产服务平台，强化集成服务和多样化解决方案供给，助力各类企业特别是中小企业更加高效、低成本开展智能化改造，不断增强发展动力和竞争优势。

在专注于未来产业领域的科创孵化平台上海未来启点社区，李强了解社区创新生态建设、上海未来产业基金运行等情况，并察看脑机接口、量子计算等领域技术产品。

李强称，未来产业是先进制造业发展的潜在蓝海。要加强对未来技术发展的跟踪分析和研判，强化关键核心技术攻关。同时，要构建一流创新生态，推动产学研用深度融合，做强科技服务，积极培育和开放应用场景。

李强还说，针对未来产业成长周期长、市场风险大的特点，要大力发展创业投资，壮大耐心资本，建立未来产业投入增长和风险分担机制。