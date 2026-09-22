中国西部地区西藏、甘肃和青海“一把手”集中调整。胡昌升接替王君正出任西藏自治区党委书记，由此空缺的甘肃省委书记一职由原青海省委书记吴晓军接任。原青海省长罗东川顺位升任青海省委书记。

新华社星期二（9月22日）报道上述人事消息。三名新任“一把手”当天在各省领导干部会议上分别表态。

胡昌升说，将尽快熟悉情况，扎根雪域高原，全力以赴办好西藏的事情。全面贯彻总体国家安全观，深入开展反分裂斗争，依法加强宗教事务管理，以西藏之稳服务全国之安。做强做大高原特色优势产业，增强经济发展动能。

现年62岁的胡昌升是江西人，中共第二十届中央委员，拥有历史学博士学位和副教授职称。

胡昌升曾在四川工作近30年，于2015年升任青海省委常委、省委组织部部长，跻身副省级。此后开启密集的跨省任职。

2017年胡昌升赴福建任省委常委、省委组织部部长；2019年任福建省唯一经济特区、重要港口城市厦门的市委书记，次年任福建省委副书记；2021年赴黑龙江任省长，2022年赴甘肃任省委书记，直至此次履新。这也是胡昌升担任的第三个正省级职务。

西藏党委即将换届，党委领导班子近几个月以来多次人事调整。原青海省统战部部长才让太6月接替斯朗尼玛，调任西藏自治区统战部部长；原西藏自治区党委常委、秘书长龚会才本月转任党委副书记、秘书长。

此番接替胡昌升的吴晓军星期二表态，将推动中国式现代化甘肃实践取得新进展，着力构建体现甘肃特色和优势的现代化产业体系，加力打造一体化算力网络国家枢纽节点，把甘肃的生态优势、文化优势、能源优势、战略通道优势转化为高质量发展动能。

现年60岁的吴晓军也来自江西，同为二十届中央委员，拥有经济学博士学位。

吴晓军仕途长期在家乡，曾任江西省委常委、副省长、发改委主任、南昌市委书记，2021年跨省至青海任省委副书记，2022年任青海省省长，2024年12月任青海省委书记，是当时最年轻的省级党委书记。

吴晓军履新甘肃后，接任青海省委书记的罗东川在会上发言说，不提新口号，跑好接力赛，保持工作连续性和稳定性，尽心竭力、踏踏实实做好各项工作，推动生态保护和高质量发展不断取得新进展、新成效。

现年60岁的罗东川是重庆人，毕业于北京大学法律系，拥有法学博士学位，是二十届中央候补委员。

长期在法院系统任职的罗东川2015年进入纪检系统，出任中央纪委案件审理室主任，跻身副部级。2017年，他空降新疆，先后出任自治区党委常委、纪委书记、监察委员会主任。

隔年罗东川返京任最高法副院长，也是当时最年轻的副院长。2020年他再次调至地方，先后担任福建省委常委、政法委书记、省委副书记。

2024年12月罗东川跨省出任青海省委副书记、省政府党组书记，2025年1月当选省长。

台湾淡江大学两岸关系研究中心主任洪耀南告诉《联合早报》，西部不只是要发展，还要“安全+发展”，此番调整属于“因地配人”。

他说，三人履历差异明显，反映中央在西部用人上更强调干部经历与地方治理任务的匹配，也反映不同地区治理重点的差异。

台湾政治大学东亚研究所名誉教授丁树范受访时则说，西部地区间或有相似性，三人均有西部任职经历，可以缩短就任后的熟悉和适应过程。

对于中共二十一大前夕人事布局，洪耀南认为目前还不能判断上述官员下一步升迁，但此次调整显示西部省区仍是中央政府培养、检验和配置省级主要干部的重要场域。