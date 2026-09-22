中国国家主席习近平与美国总统特朗普时隔四个月后，本周将于美东时间9月24日在华盛顿再次举行会谈。“习特二会”登场前，由中国副总理何立峰和美国财政部长贝森特分别率领的中美经贸团队已在纽约展开最后阶段磋商，关税、贸易、稀土、采购和人工智能等议题据称均摆上谈判桌。

受访学者判断，采购可以量化，是较可能取得具体成果的领域；贸易休战和稀土安排能否延续，将是峰会重要看点；至于人工智能（AI），双方虽可推进风险沟通，但短期内料难有实质性的科技限制松动。

一般认为，中美短期目标是争取可落实、可展现的成果，同时把最不理想的结果控制在可接受范围内。此次峰会也将检验，双方5月同意构建的“建设性战略稳定关系”框架能否转化为更具体、可持续的政策安排。

纽约磋商展开后，美国称贸易理事会已启动，并就非敏感商品贸易等问题展开讨论；贝森特则透露，美方在会中讨论了AI安全对话及安全事件通报机制。不过，11月10日贸易休战期限将至，稀土供应和采购等安排仍待落实。中国官方则称，双方进行了“坦诚、深入、富有建设性的交流”，但没有公布具体内容。

清华大学战略与安全研究中心副研究员孙成昊分析，峰会较可能在延续经贸休战、推动贸易委员会落实非敏感商品贸易安排，以及争取农产品采购等方面取得进展。美国彼得森国际经济研究所高级研究员鲍恩（Chad Bown）也说，采购较易形成具体安排，持续兑现采购有助于稳定双边贸易，但无法改变中美贸易结构上的长期分歧。

AI：先管风险，短期难谈科技限制松动

在AI与稀土供应链领域，双方短期内都难有根本性松动。台湾政治大学国际关系研究中心主任、东亚研究所特聘教授王信贤认为，AI和高端半导体涉及美国核心产业，美国短期内难以大幅放松相关限制。鲍恩则指出，美国建立稀土替代供应链仍需时间，中国还掌握稀土永磁体供应链等重要筹码，这也是多国制造业不可或缺的要素。他不认为美国在这方面会取得突破，“最好的结果可能是维持现状”。

贝森特说，中美预计约两个月后在深圳举行下一轮AI安全会谈。清华大学战略与安全研究中心研究员周波评估，中美双方短期内很难就具体AI监管规则达成一致，建立政府间沟通、降低误判风险更为现实。孙成昊认为，峰会较现实的AI成果是建立沟通渠道，甚至推动AI安全事件通报机制，而非达成全面协议。两位学者都认为，AI既可能是促进“中美合作的桥梁，也可能造成灾害”。

至于外界关注的台湾问题，孙成昊认为，台湾问题不会是此次峰会的“成果议题”，更偏向“风险管控”议题，并称中方在5月中美元首会晤期间，已非常明确把台湾问题同整个中美关系的稳定联系起来。

地缘政治议题进入会谈议程？

伊朗外长阿拉格齐上周访华，并于9月16日与中国外长王毅会谈，双方就美伊关系、中东局势及霍尔木兹海峡等问题交换意见。伊朗问题是否进入习特会议程，引发外界关注。

周波判断，美国肯定很关心中国能在中东冲突中发挥什么作用，如果美国单纯希望中国向伊朗方面传达信息，“这个很容易做到”，但如果希望中国在开放霍尔木兹海峡等问题上，单方面向伊朗施压来满足美国，“这个恐怕很难”。

至于朝鲜半岛问题，周波认为中美能发挥的作用有限，朝鲜拥核与自身安全和政权生存考量有关，因此不太可能成为峰会主要议题。

“中国CEO天团”：合作意愿能否变成项目

对于媒体报道比亚迪、宁德时代、小米等企业将随同访问美国，孙成昊分析，若消息属实，这显示双方有意探索先进制造、电池和消费科技等领域的合作空间。若同时有粮食和金融企业参加，则可能兼顾采购与融资需求。

但孙成昊强调，企业家赴美释放的是接触和合作意愿，能否转化为实际项目，还要看美国能否提供清晰、稳定、公平的市场准入条件。

双方如何守住“最坏可接受结果”

至于双方要如何“托底”，孙成昊分析，中国希望关税和科技限制不要进一步升级，只要供应链保持稳定、沟通渠道持续，中国就有接受空间。对美国而言，即使没有大规模采购协议，只要能延续经贸休战、保持关键原材料供应并保留谈判渠道，仍属可接受范围。

不过，这些是根据双方利益和当前关系状态作出的分析，并不等同于双方已经公开确认的谈判底线。孙成昊说：“真正有效的托底，需要双方遇到分歧时仍能沟通，避免一个领域的摩擦迅速破坏整个关系。”

周波则强调，中美不应期待通过“大交易”解决结构性矛盾，更重要的是建立战略稳定。美国西顿大学外交与国际关系学院教授、和平与冲突研究中心主任汪铮则认为，中美已无法排除或改变对方，双方需要适应长期“竞争性共存”。

峰会后的真正考验

整体而言，孙成昊认为，中美元首峰会看点不仅是双方达成多少协议或合作成果，还应从三个维度观察：5月谈好的机制能否真正运行；9月达成的事项能否在10月、11月以后落实；在亚太经济合作组织（APEC）、二十国集团等后续场合，中美是否仍有新议题能继续谈。

王信贤则把看点放在美国中期选举之后。他认为，特朗普在选举前需要展示采购和投资成果，选举后美国对华政策是否调整值得观察。他评估，如果共和党在中期选举中表现不佳，特朗普可能在选举后采取更强硬的对华政策，使中美关系面临新的不确定性。