台湾最大互联网论坛PTT上周末有篇爆料文章，指美国建议台湾将战时联合应变中心（CJEOC）设置在台北故宫博物院和“国家儿童未来馆”，引发议论纷纷。在野党质疑是否“让儿童当砲灰”，要求民进党政府出面说明，但官方迄今未作任何回应。

有学者评论称，此事凸显美军实质介入台湾防卫作战指导，战时指挥中心设置在故宫与儿童展馆，是让解放军轰炸时投鼠忌器。受访学者则认为，美国不至于提出明显违反国际公约，又无军事效益的建议。

PTT互联网论坛上周六（9月19日）出现一篇联合应变中心设置地点与布局规划的文章，疑似翻拍简报图片显示，在北区清单中有台北车站与故宫，台北故宫直接标注为“美方陆军工兵团建议”。选址清单中还出现正在筹备中、位于新北市板桥的“国家儿童未来馆”。

国民党立委林沛祥要求民进党政府说明此事真伪。他表示，政府近年一直要台湾人民准备全社会防卫韧性，美国也提出所谓的“Hellscape（地狱景象）”的作战概念。他不能认同一面告诉人民岁月静好，一面在地下室偷偷开启“地狱模式”的作法。

民众党议员参选人林子宇则点名民进党新北市长参选人苏巧慧，指苏曾说该馆是其争取经费而来，如今出现这样的传闻，不知她有没有看见？

国际战略学会执行长罗庆生在媒体撰文表示，民进党政府迄今未否认，令人不得不认为是真实的。此事凸显两个危险信号，美军已实质介入台湾防卫作战指导，战时指挥中心设置在故宫与儿童展馆，是让解放军轰炸时投鼠忌器。

他认为，台北故宫珍藏的数十万件藏品是世界人类共同遗产，避战保护都来不及，居然想把它当作战时“盾牌”，以保护躲在里面的高官？

中华战略学会资深研究员张竞接受《联合早报》访问时说，若政府气急败坏出面否认，很可能确有其事；假若置之不理，则认为此事荒诞，社会不会随之起舞。若是故宫与儿童未来馆公务员爆料，尚有可信空间。

故宫的“战时角色”并非首次被讨论，2022年俄乌战争爆发，台湾网络曾流传“战时躲故宫最安全”的说法，当时讨论前提是故宫作为非军事目标需要被保护；此次爆料则指向相反方向—将故宫纳入军事指挥体系。