中美官员在纽约时间星期一（9月21日）结束第二天的会谈。双方寻求在中国国家主席习近平星期三（23日）访美前，推进人工智能（AI）、投资和贸易等问题的谈判，但在延长中美贸易休战期上尚未达成共识。

受访学者指出，华盛顿目前希望向北京施压放弃“稀土牌”，以换取更久的贸易休战期，中美在稀土问题上陷入拉锯，但预料不会阻碍双方本周达成经贸成果。

中美高层代表星期天（20日）在纽约举行长达八小时的经贸磋商后，据彭博社报道，中方代表团核心成员、中国副财长廖岷在纽约摩根大通总部外介绍星期一的会谈重点，在于落实中美谈判代表此前达成的共识。被问到有关延长贸易休战期的讨论时，廖岷未予置评。

中美元首去年10月底在釜山达成为期一年的贸易休战，11月10日将到期。《纽约时报》星期一引述熟悉谈判情况的消息人士透露，美国提议仅延长休战六个月，以便掌控谈判进程；中国则寻求延长更久。

美国贸易代表格里尔同日在彭博电视采访中表示，美中在延长贸易休战期的条款上仍存在分歧，并暗示华盛顿可能支持延长三至六个月。

格里尔解释，中国限制稀土出口的做法带来不确定性，美国正密切关注事态发展，因此希望采取分阶段延期的方式，确保相关方遵守规定。

中国在“习特二会”前并未放松对美出口稀土的限制。彭博社引述中国海关星期天发布的数据报道，8月份中国对美出口512吨稀土磁体，较7月份下降21%。

南京大学国际关系学院院长朱锋接受《联合早报》采访时评估，中美围绕两国元首华盛顿会晤的工作会谈，迄今总体基调积极，旨在推动一些实质性进展，反映出双方均高度重视首脑外交。

他指出，中美元首今年5月北京会晤已明确在美国总统特朗普第二任期的剩余时间，双方“不会再进行新的贸易战，这个基本应该是明确的”。

朱锋说：“在目前首脑外交、这次华盛顿会谈总体氛围比较积极和友善的背景下，相信双方谈判还是会有一些积极的进展，稀土问题也不会成为一个障碍。但与此同时，稀土作为反制美国科技战、市场战、产业战的这个筹码，中国也不会轻易放弃。”

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员陈波受访时研判，尽管中美在经贸问题上仍有分歧，相信两国元首在华盛顿会晤仍会有一些实质成果。“这就是谈判本身的性质所在，大家不到最后一刻不会把自己的底牌亮出来。”

他说：“中国肯定是希望美国至少在未来两年内，不再增加关税，甚至有明确的时间表，怎样缓和紧张、降底关税。 美国肯定是要中国放弃稀土这张牌，保证稀土的充分供应、稳定供应，以此作为降低关税的基础。两边的要价不一样。”

陈波预期，中美最后可能各自对300亿美元（382亿新元）贸易额的商品互减关税，并同意在未来两年里不再加征关税。 中国同时也可能承诺，在不损害国家利益的情况下，不再严格约束对美稀土供应。

在采购方面，格里尔星期一在福克斯新闻访问中透露，中国正推进落实今年5月宣布购买200架波音飞机的承诺，“其中约140架的订单进展良好，另外10架的订单正在拟定中”。但他并未说明北京近期是否会追加订单。

这批订单是波音近10年来在华取得的首笔重大订单。特朗普今年5月曾说，中国向波音订购的飞机数量可能增至750架。

另一方面，美国第一夫人梅拉尼娅办公室星期一公布习近平访美的接待安排，包括特朗普亲自到华盛顿特区外的安德鲁斯联合基地迎接习近平、玫瑰园阅兵、军机飞越仪式，以及国宴和茶叙。

习近平访美前，中国大陆和香港股市星期二（22日）走高，沪深300指数、香港恒生指数分别上涨0.1%、0.2％，人工智能（AI）相关股票领涨。

对于人工智能可能成为中美元首会晤议题，中国外交部发言人郭嘉昆当天在例行记者会仅表示，北京始终认为各方应该共同推动人工智能开放、包容、普惠、向善发展。