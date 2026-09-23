美国总统特朗普与中国国家主席习近平即将举行备受瞩目的峰会，多名美国企业领袖预计将出席国宴，但习近平据报预计不会率企业家代表团随行，为双方能否在本周达成新的商业协议增添疑问。

彭博社星期三（9月23日）引述一名美国政府高级官员报道，预计习近平此次访美不会率领由企业首席执行官组成的商业代表团。

路透社上星期五（18日）曾引述知情人士报道，中美正敲定可能随习近平访美的中国企业家名单，比亚迪、宁德时代和小米等企业在考虑之列。

特朗普与习近平定于当地时间星期四（24日）在华盛顿举行会谈，随后在当晚举行国宴。特朗普上周告诉记者，他预计峰会期间将达成“许多不同的协议”。

预计出席国宴的美国科技界和商界人士包括Meta的扎克伯格（Mark Zuckerberg）、英伟达的黄仁勋、OpenAI的奥尔特曼（Sam Altman）、微软的纳德拉（Satya Nadella）、亚马逊的贝佐斯（Jeff Bezos）、苹果的库克、特斯拉的马斯克、Alphabet的皮查伊（Sundar Pichai），以及戴尔科技的迈克尔·戴尔（Michael Dell）。花旗集团的范洁恩（Jane Fraser）和摩根大通的戴蒙（Jamie Dimon）也预计出席。

一名知情人士透露，参与峰会的美国官员还包括商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）、财政部长贝森特、能源部长赖特（Chris Wright），以及贸易代表格里尔（Jamieson Greer）等。

彭博社指出，尽管安排和出席名单仍可能调整，但两国企业界参与程度的差异，可能反映双方对峰会的期待不同。特朗普多次表达对峰会的期待，称习近平来访是“莫大的荣幸”，并强调两人的良好关系。

《华尔街日报》星期二已率先报道习近平可能不会携企业家代表团访美。报道指出，这凸显外界对峰会取得重大商业成果的预期有限。地缘政治紧张局势限制了中国大型企业赴美投资生产，而这通常是外国企业高管访问华盛顿时的重要议题。

习近平2015年对美国进行国事访问时，曾率领规模庞大的商业代表团，成员包括阿里巴巴的马云、腾讯的马化腾，以及多家中国国有企业的高管。

此次峰会前夕，中美在人工智能、关键矿产出口和台湾等议题上的紧张关系加剧。格里尔本周早些时候接受彭博电视访问时表示，双方对延长贸易休战的条件仍有分歧。

彭博社也提到，代表团规模的考量可能部分涉及场地限制。特朗普数月来一直抱怨白宫举办大型活动的空间不足，并以接待习近平的国宴等活动为例，为兴建大型宴会厅的计划辩护。