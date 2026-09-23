彭博：扎克伯格将与多名科技巨头出席习特国宴
彭博社引述知情者报道，Meta首席执行官扎克伯格将出席本周白宫为中国国家主席习近平举行的国宴。图为扎克伯格去年9月17日在Meta总部举行的Meta Connect大会上发表演讲，并介绍新系列智能眼镜。 （路透社档案照）
彭博社引述知情者报道，美国科技巨头Meta首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）将出席本周白宫为中国国家主席习近平举行的国宴。
扎克伯格将与英伟达首席执行官黄仁勋、高通负责人阿蒙（Cristiano Amon）一同出席。ChatGPT开发商OpenAI星期一（9月21日）称，公司首席执行官奥尔特曼（Sam Altman）和总裁布罗克曼（Greg Brockman）也将出席。知情者透露，微软首席执行官纳德拉（Satya Nadella）也将到场。
美国官员上星期五（9月18日）说，亚马逊创始人贝索斯（Jeff Bezos）、特斯拉首席执行官马斯克（Elon Musk）和Alphabet首席执行官皮查伊（Sundar Pichai）将出席此次活动。彭博社此前报道，苹果公司执行董事长库克（Tim Cook）也计划出席晚宴。
习近平与美国总统特朗普时隔四个月后，本周将于美东时间星期四（9月24日）在华盛顿再次举行会谈。
科技业近期围绕人工智能发展及如何监管这项技术的争论不断升温，此次峰会将汇聚科技界一些最具影响力的人物。
科技界领袖自上星期以来持续就人工智能发展问题展开争论。Anthropic首席执行官阿莫代伊（Dario Amodei）上星期呼吁全行业放缓人工智能开发，并警告相关技术可能带来大规模网络攻击等风险。
特朗普政府则反对进一步加强监管，也不支持美国放缓相关技术的研发，称此举可能让中国占据优势。中国则批评阿莫代伊的言论，称散播威胁叙事不符合任何一方利益。