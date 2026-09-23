彭博社引述知情者报道，美国科技巨头Meta首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）将出席本周白宫为中国国家主席习近平举行的国宴。

扎克伯格将与英伟达首席执行官黄仁勋、高通负责人阿蒙（Cristiano Amon）一同出席。ChatGPT开发商OpenAI星期一（9月21日）称，公司首席执行官奥尔特曼（Sam Altman）和总裁布罗克曼（Greg Brockman）也将出席。知情者透露，微软首席执行官纳德拉（Satya Nadella）也将到场。

美国官员上星期五（9月18日）说，亚马逊创始人贝索斯（Jeff Bezos）、特斯拉首席执行官马斯克（Elon Musk）和Alphabet首席执行官皮查伊（Sundar Pichai）将出席此次活动。彭博社此前报道，苹果公司执行董事长库克（Tim Cook）也计划出席晚宴。

习近平与美国总统特朗普时隔四个月后，本周将于美东时间星期四（9月24日）在华盛顿再次举行会谈。

科技业近期围绕人工智能发展及如何监管这项技术的争论不断升温，此次峰会将汇聚科技界一些最具影响力的人物。

科技界领袖自上星期以来持续就人工智能发展问题展开争论。Anthropic首席执行官阿莫代伊（Dario Amodei）上星期呼吁全行业放缓人工智能开发，并警告相关技术可能带来大规模网络攻击等风险。

特朗普政府则反对进一步加强监管，也不支持美国放缓相关技术的研发，称此举可能让中国占据优势。中国则批评阿莫代伊的言论，称散播威胁叙事不符合任何一方利益。