英国首相伯纳姆（Andy Burnham）请求美国总统特朗普在本周与中国国家主席习近平会晤时，提出香港《苹果日报》创办人黎智英（Jimmy Lai）的案件。美方官员透露，白宫已计划提出此案。

彭博社星期三（9月23日）引述一名美国官员报道，伯纳姆于当地时间星期二（22日）在纽约与特朗普会面时，询问特朗普能否在星期四与习近平会面时，提出拥有英国公民身份的黎智英的案件。

白宫幕僚回应说，美国已有这一安排，并一直向中方提及此事。

美国总统特朗普（右）星期二（9月22日）在纽约出席第81届联合国大会期间，与英国首相伯纳姆举行双边会晤并握手。（法新社）

伯纳姆的发言人汤姆·韦尔斯（Tom Wells）说：“两国领导人讨论了英国公民黎智英的案件，首相重申有必要立即释放他。”

一名要求匿名的英国官员透露，伯纳姆此前已在9月8日与习近平通电话时提出黎智英案。

据美国之音报道，美国国会跨党派议员上星期三（16日）在一场听证会上，也呼吁特朗普在即将举行的中美元首峰会上，再次要求释放黎智英。

与此同时，参众两院的跨党派议员联合提出法案，要求美国政府调查香港政治犯在羁押期间因医疗疏忽、虐待或恶劣羁押条件等原因死亡的情况，并制裁负有责任的中国大陆及香港官员。

现年78岁的黎智英是已停刊的《苹果日报》创办人，今年2月因两项串谋勾结外国势力罪及一项串谋发布煽动刊物罪，被判监禁20年。审理案件的三名国安法指定法官裁定，他曾串谋游说美国及其他外国势力对中国大陆和香港实施制裁。

特朗普此前曾多次向习近平提出黎智英案，包括去年10月和今年5月两人会晤时。