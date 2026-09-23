美国人工智能巨头Anthropic指控深度求索（DeepSeek）和月之暗面（Moonshot AI）将敏感数据传输至旗下Claude模型后，中国已对这两家公司的数据安全问题展开调查。

彭博社星期二（9月22日）转述美国科技媒体The Information报道这则消息。

The Information引述知情者报道，中国国家互联网信息办公室已派员前往两家公司的办公地点，约谈高管和员工，以评估数据泄露的严重程度。

The Information报道，中国政府担心，两家公司通过美国企业拥有的人工智能系统传输数据，可能导致中国军事、警务和企业的敏感数据暴露给美方，并违反中国的数据安全法规。

Anthropic此前在一份报告中指控月之暗面、深度求索等公司，在未告知用户的情况下，将用户向自家聊天机器人提出的查询转由Anthropic的Claude模型处理。

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Anthropic还指控月之暗面采用一种被称为“蒸馏”（distillation）的技术，即开发者利用能力更强的AI模型产生的数据，提升能力较弱的系统。Anthropic称，在这起事件中，公司认为月之暗面从Anthropic系统获得的回复，随后被用于训练月之暗面自己的软件。

美国执法和情报机构9月8日也发声明指，包括深度求索、月之暗面和阿里巴巴在内的六家中国企业，通过“蒸馏”方式，大规模抽取美国AI模型的信息，用于加快训练自身产品。

美国官员声称，相关行动或在中国政府知情下进行，不仅降低中企研发成本，也可能提升中国的军事和网络攻击能力。美方还指中企规避使用限制，大规模获取Anthropic、OpenAI、谷歌和SpaceX等模型的输出，以训练自身产品。

中国驻美大使馆则驳斥美方指控，认为这是对中国AI产业发展的蓄意攻击，并反对把贸易和科技问题政治化。