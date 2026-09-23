自2024年底起被中国拘押的美国核试验研究专家陈有林（Youlin Chen，音译），其妻子透露，白宫已向她保证，美国总统特朗普将在本周与中国国家主席习近平会晤时，要求中方释放她的丈夫。

陈有林的妻子荣玉芳（Yufang Rong，音译）星期二（9月22日）接受路透社采访时说，她当天在白宫与美国国务院和国家安全委员会官员会面，获悉特朗普将向习近平提出丈夫的案件。

她担心，北京计划以捏造的间谍罪名审判丈夫。她强调，丈夫获得美国资助的研究使用公开数据，与中国科学家合作开展，成果也均公开发表。特朗普今年5月访问北京时曾提出陈有林案，但未取得进展。

特朗普将于星期三（9月23日）迎接习近平，两人将举行自今年5月以来的第二次会晤。双方寻求在贸易、伊朗和台湾等议题引发的紧张局势中，稳定双边关系。

现年54岁的陈有林是两名被中国拘押、并被美国认定为遭到“不当拘押”的美国公民之一。另一人是今年6月被捕的学者敏津（Min Zin）。

荣玉芳说，美方官员告诉她，特朗普也将敦促习近平释放敏津。

一名要求匿名的美国高级官员说：“解决美国公民遭不当拘押的问题，始终是总统的首要任务之一。”

中国驻美大使馆没有立即回应置评请求。中国外交部今年7月表示，中国司法机关依法办理案件，“不存在所谓不当拘押”。

路透社今年7月披露陈有林被拘押的消息。他是一名地震学家，任职于美国政府承包商，通过探测震波研究朝鲜地下核试验，相关工作公开接受美国国务院和美国空军研究实验室资助。

陈有林出生于中国，2011年成为美国公民，定居波士顿地区。2024年11月5日，他在中国探亲并到两所大学讲学后，准备从北京搭机返回美国时，被中国国家安全人员逮捕。

荣玉芳说，丈夫已被讯问逾100次。“我无法想象，他每天在那里过得有多艰难。”

她认为，中国希望利用丈夫的专业知识，提高通过“去耦合”技术掩盖核试验的能力。这种技术可减弱核爆产生的震波，使试验更难被探测。

荣玉芳说，美国大使馆官员获准每月探视陈有林一次，每次约30分钟，中国官员始终在场。美国官员会向他读出她的来信，并记录他口述的回信。

她说：“他们会记录他的外貌、精神状态，以及观察到的一切。”不过，丈夫的中国律师不获准向她透露探视情况。

陈有林患有高血压和糖尿病。荣玉芳担忧他的羁押条件，称他获得的医疗照护和食物未达应有标准。