前中共政治局委员、中央军委副主席张又侠，以及前中央军委委员、军委联合参谋部参谋长刘振立被开除中共党籍、军籍后，中国军媒发文指出，他们逾越红线底线，严重助长影响党对军队绝对领导、危害党的执政根基的政治和腐败问题，“对他们的严肃查处，为党和军队消除了重大政治隐患”。

中共中央军委机关报《解放军报》星期三（9月23日）刊发题为《坚定不移全面从严治党、全面从严治军》的社论文章。文章称，对张又侠、刘振立的严肃查处，充分彰显党中央、中央军委将反腐败斗争进行到底的鲜明态度，再次表明惩治腐败无禁区全覆盖零容忍、军中绝不能有腐败分子藏身之地的坚定立场。

文章指出，张又侠、刘振立身为党和军队高级干部，背弃初心使命、与党离心离德、丧失党性原则、逾越红线底线，严重助长影响党对军队绝对领导、危害党的执政根基的政治和腐败问题，严重冲击全军官兵团结奋进的政治思想基础，对军队政治建军、政治生态和战斗力建设造成极大破坏，对党、国家和军队造成极为恶劣的影响。

文章强调，对他们的严肃查处，为党和军队消除了重大政治隐患，是军队反腐败斗争攻坚战持久战总体战的重大胜利，必将有力推动人民军队巩固纯洁光荣，全力以赴完成好担负的使命任务。

文章也称，当前，世情、国情、党情、军情都在发生复杂深刻变化，中共面临的“四大考验”“四种危险”长期存在，解放军在政治上面临的考验错综复杂，必须把思想和行动统一到党中央、中央军委决策部署上来，全面加强军队党的领导和党的建设，坚定捍卫人民军队政治本色，高质量推进国防和军队现代化，以崭新政治面貌迎接建军100周年。

文章还提到，军队党员、干部特别是高级干部要以被查处的腐败分子为反面教材，发扬彻底的自我革命精神，带头加强自我改造，筑牢理想信念之基，守牢拒腐防变防线，不断增强树立和践行正确政绩观的思想自觉和行动自觉，永葆入党、当兵、为将的初心本色，以过硬作风和形象感召带动部队。

据央视新闻早前报道，中央军委纪委监委对张又侠和刘振立立案审查调查，中共政治局会议星期一（9月21日）审议并通过中央军委关于张又侠和刘振立问题审查结果和处理意见报告。

报道引述调查结果称，张又侠、刘振立背弃初心使命、与中共离心离德、丧失党性原则、逾越红线底线，严重违反政治纪律和政治规矩，搞团团伙伙，对党不忠诚不老实；利用职务便利为他人职务晋升等提供帮助，收受巨额钱款；违规收受礼品礼金；严重违反工作纪律、生活纪律，对亲属和身边工作人员失教失管。

报道称，张又侠、刘振立严重违反党纪，涉嫌严重职务犯罪，政治问题和经济问题交织，贪腐敛财与失职渎职并存，“涉案金额特别巨大，性质极其严重，影响极为恶劣”。

经中央军委常务会议研究并报中共政治局会议审议，决定给予二人开除党籍处分，终止两人中共二十大代表资格，将涉嫌犯罪问题移送军事检察机关依法审查起诉。此前，中央军委已决定给予张又侠、刘振立开除军籍处分。

此前于8月28日闭幕的中国全国人大常委会会议，则已决定免去张又侠的国家中央军委副主席职务，以及刘振立的国家中央军委委员职务。

2023年3月产生的中国国家中央军委原有七人。李尚福、苗华先后被免去委员职务，何卫东去年10月被免去副主席职务，三人随后均被开除党籍、军籍；张升民同期从委员升任副主席。

张又侠、刘振立去职后，国家中央军委现有公开成员只剩主席习近平与张升民。