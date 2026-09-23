中国国家主席习近平即将访美之际，中国驻美国大使谢锋撰文强调，台湾问题等四条红线不容挑战，并呼吁美国停止以国家安全、经济失衡和强迫劳动等理由遏制中国。

《人民日报》星期三（9月23日）刊登谢锋署名文章《推动中美建设性战略稳定关系落地落实》。他在文中说，中美两国要跨越“修昔底德陷阱”，避免“大国政治的悲剧”，应守住不冲突、不对抗的底线。中国的主权、安全和发展利益不容侵犯，台湾问题、民主人权、道路制度、发展权利四条红线不容挑战。

习近平将于9月23日至25日对美国进行国事访问，并与美国总统特朗普举行峰会。谢锋指出，这是习近平时隔11年再次对美国进行国事访问，也是两国元首在半年内实现国事互访。

谢锋说，习近平与特朗普今年5月在北京会晤时，达成的最重要政治共识，是确定构建“中美建设性战略稳定关系”的新定位。谢锋引述习近平的话强调，这不应只是一句口号，而须落实为双方相向而行的行动。

在管控分歧方面，谢锋认为，中美数轮经贸磋商取得积极进展，说明双方只要秉持平等、尊重、互惠的态度相向而行，就可以找到解决彼此关切的办法。

他同时强调，管控分歧重在诚信，谈成了就要付诸行动，不能说一套做一套，并要求美国停止以所谓“国家安全”“经济失衡”“强迫劳动”等名目，对华滥施遏制打压。

对于人工智能（AI），谢锋说，中美之间的竞争应是良性的，而不是在零和博弈中彼此消耗。中美应该比的是怎样更好驱动创新发展、确保安全可控、促进文明互鉴、完善全球治理，不能再设“硅幕”，更不能搞人工智能版“星球大战”。

谢锋还呼吁双方落实两国元首共识，发挥政治外交和经贸磋商两大机制作用，拓展两军、执法、卫生、农业、旅游、科技、人文等各领域交流，不断拉长合作清单，压缩问题清单。

《人民日报》星期三也刊登署名“钟声”的评论，将近年中美关系反复遭遇困难，归因于“美方抱持错误的对华认知，放不下所谓‘战略竞争’执念”。

评论呼吁双方珍惜当前来之不易的良好势头，并要求美方保持政策的连续性和稳定性，信守承诺，以中美合作的正面预期为双边关系和两国发展注入确定性。