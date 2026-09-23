中国接连发生食品安全问题，中国副总理张国清要求下更大功夫狠抓食品安全全链条监管措施落地，加强食品添加剂使用监管，并从严惩戒违法违规经营主体。

据新华社报道，张国清星期二（9月22日）在全国食品安全宣传周主场活动上说，要不断增强及时发现问题、及时消除食品安全隐患的强烈意愿和能力水平，持续深化食品安全全链条监管，以严管严治提升监管质效。

张国清强调，要严格落实“四个最严”要求，坚持抓在日常、严在平时，下更大功夫狠抓食品安全全链条监管措施落地。要全面压紧压实各方责任，强化产储运销等各环节监管无缝衔接，督促生产经营主体严把原料准入关、产品出厂关和生产经营全程控制关，督促平台企业和检测认证机构严格履行责任，确保食品质量安全可靠。

他也说，要强化源头风险管控，严格执行食用农产品承诺达标合格证等制度，强化产地准出与市场准入衔接，加强食品添加剂使用监管，严防不合格食品流向餐桌。要紧盯食品安全重点领域和薄弱环节加强巡查抽检，规范网络订餐、直播销售、社区团购等新业态经营行为，巩固“幽灵外卖”整治成果，着力推进线上线下同质同标，从严惩戒违法违规经营主体。

张国清还说，要提升食品安全治理能力，加快“互联网+明厨亮灶”建设，更好发挥行业协会自律、新闻媒体监督等作用。

中国近期发生多起食品安全事件，其中一些问题由博主揭发。博主“渔猎齐哥”8月曝光河北“甲醛白菜”乱象引爆舆论后，本月又发布视频揭露广东有加工点出现“硫磺竹笋”，并称涉事竹笋检出二氧化硫超标。

另一名博主“大雷的食品科普日常”9月5日发布视频称，他走访兰州市榆中县的13个蔬菜仓库，在超过一半的仓库内发现有菜农使用不明液体浸泡莴笋。