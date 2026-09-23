路透社引述两名知情者称，通用汽车首席执行官芭拉（Mary Barra）预计将出席美国总统特朗普星期四（9月24日）在白宫为中国国家主席习近平举行的国宴。目前，美国汽车制造商正敦促特朗普政府不要让中国车企进入美国市场，但特朗普已释放可能对此持开放态度的信号。

两名知情者说，斯泰兰蒂斯首席执行官菲洛萨（Antonio Filosa）因人在国外，不会出席国宴。福特拒绝就首席执行官法利（Jim Farley）是否出席国宴置评。福特近期因与中国企业开展商业合作，受到美国交通部长达菲（Sean Duffy）的批评。

美国政府已设置多项贸易壁垒并出台相关政策，阻止中国汽车制造商进入美国市场。不过，特朗普本月仍称，如果中国车企在美国设厂并雇用美国工人，他愿意让它们进入美国市场。

特朗普接受福克斯新闻采访时说：“如果中国想来美国设厂生产汽车，我可以接受（I’d be okay with that）。”美国主要汽车制造商、供应商和经销商随后敦促特朗普，不要让中国车企进入美国市场。

芭拉将与多名科技和产业界领袖一同出席国宴，包括Meta、苹果、亚马逊和特斯拉的高管。

另据彭博社星期三（9月23日）引述一名美国政府高级官员报道，预计习近平此次访美不会率领由企业首席执行官组成的商业代表团。

路透社上星期五（18日）曾引述知情人士报道，中美正敲定可能随习近平访美的中国企业家名单，比亚迪、宁德时代和小米等企业在考虑之列。