继西藏、甘肃和青海“一把手”集中调整后，中国安徽、福建和河南三省星期三（9月23日）再调整省委书记。其中，周祖翼由福建转任河南省委书记，由此空缺的福建省委书记一职由赵龙接任。

据新华社星期三报道，中共中央决定，李乐成任安徽省委委员、常委、书记，梁言顺不再担任安徽省委书记、常委、委员职务。周祖翼任河南省委委员、常委、书记，不再担任福建省委书记、常委、委员职务；刘宁不再担任河南省委书记、常委、委员职务。赵龙任福建省委书记。

公开简历显示，李乐成今年61岁，湖北监利人，是中共二十届中央委员。他曾任湖北省委常委、襄阳市委书记，湖北省委常委、常务副省长，辽宁省省长等职，2025年任工业和信息化部党组书记、部长，至此番履新。

梁言顺今年64岁，也是是二十届中央委员。他曾任中央和国家机关工委分管日常工作的副书记，宁夏回族自治区党委书记等职，2024年任安徽省委书记。

周祖翼今年61岁，浙江天台人，是二十届中央委员。他曾任同济大学党委书记，中央组织部部务委员兼干部二局局长，中央组织部副部长，中央机构编制委员会办公室主任，人力资源和社会保障部党组书记、部长等职，2022年11月任福建省委书记。

刘宁今年64岁，曾任青海省省长、辽宁省省长、广西壮族自治区党委书记等职，2024年12月任河南省委书记，至此番调整。刘宁也是二十届中央委员。

赵龙今年59岁，辽宁盘锦人，同为二十届中央委员。他曾任国土资源部副部长，自然资源部副部长，福建省委常委、常务副省长，福建省委常委、厦门市委书记等职。

2021年10月，赵龙任福建省代省长，后当选省长，至此番履新。

据新华社星期二（9月22日）报道，西藏、甘肃和青海“一把手”集中调整。胡昌升接替王君正出任西藏自治区党委书记，由此空缺的甘肃省委书记一职由原青海省委书记吴晓军接任。原青海省长罗东川顺位升任青海省委书记。