经历数月延期，并一度因员工职业安全问题暂停设备调试后，中国动力电池巨头宁德时代位于匈牙利的新建电芯工厂正式启动试生产。

综合澎湃新闻和彭博社报道，宁德时代星期二（9月22日）发表声明说，工厂已完成启动试生产所需的各项前置条件。本轮试生产主要用于调试、优化和验证生产设备及制造工艺，为后续正式量产做准备。

这座工厂位于匈牙利东部城市德布勒森，是宁德时代在欧洲的第二座电池工厂，也是公司目前规划规模最大的海外生产基地。项目于2022年8月宣布，总投资约73亿欧元（约107亿新元），规划总产能100GWh。

首座电芯厂房于2023年夏季动工，今年春季完成主要生产设备安装，并于8月取得厂房使用许可，此后取得其他相关许可。但本月早些时候，公司在发现九名员工镍暴露水平升高后，一度暂停设备调试，并调查暴露来源。

从宣布建厂到启动电芯试生产，宁德时代用了约四年时间。在电芯产线投产前，德布勒森厂区已从2024年秋季起率先生产电池模组，目前累计产量达53万7000套。

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宁德时代说，德布勒森工厂采用高自动化生产线，可生产不同技术路线和尺寸规格的电芯，以满足欧洲车企不同车型平台的需求。

除匈牙利项目外，宁德时代近年来也加快扩充海外产能。公司首座海外工厂德国图林根基地于2022年底开始量产；与汽车集团Stellantis合资建设的西班牙萨拉戈萨工厂规划年产能最高可达50GWh；公司及合作伙伴也在印度尼西亚布局涵盖镍矿开采与加工、电池材料、电池制造和回收的产业链项目。