高盛集团预计，若原油价格持续高企，中国第四季原油进口量只会小幅回升，难以成为推动国际油价进一步上涨的主要因素。

据彭博社报道，高盛分析师在报告中预计，中国第四季原油进口量将较第三季每日增加约60万桶，但仍比去年同期每日少约300万桶。市场认为，中国采购量若大幅反弹，可能显著推高油价；高盛则认为这种情况不太可能出现。

分析师说：“我们仍认为，中东原油生产及出口设施遭受更大规模袭击，而非中国进口增加，才是原油价格高于我们预测的主要风险。”

自美国与伊朗于2月底开战以来，霍尔木兹海峡运输受阻，推动布伦特原油价格上涨约36%；中国进口放缓则限制了涨幅。不过，高盛认为，中国近期减少采购俄罗斯和伊朗石油，转向未受制裁的供应来源，可能对国际油价形成支撑。

高盛估计，若中国原油净进口量每日变化100万桶，并持续六个月，布伦特原油的估计公允价值将每桶变动约4美元（5.1新元）。高盛也认为，市场可能已将中国进口明显反弹的预期计入油价；若中国采购量大致持平，中东战事也未升级，布伦特原油价格可能小幅回落。