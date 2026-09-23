任上落马近一个月后，中共江西省委原副书记叶建春辞去江西省省长职务。

据“江西人大”微信公众号星期三（9月23日）消息，江西省第十四届人民代表大会常务委员会第二十五次会议当天决定，接受叶建春辞去江西省人民政府省长职务的请求，并报江西省第十四届人民代表大会第五次会议备案。

61岁的叶建春今年8月27日在任上落马。中共中央纪委国家监委当时通报，叶建春涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查。

叶建春1965年7月出生于福建周宁，长期在水利系统任职，曾任水利部太湖流域管理局局长、水利部财务司司长、水利部副部长等职。2021年2月，他从水利部副部长任上调任江西省委副书记，同年10月出任江西省副省长、代省长，2022年1月当选省长。他也是中共第二十届中央委员。

叶建春被查前仍正常履职。他8月24日主持召开江西省政府常务会议；三天后，中央纪委国家监委宣布对他展开调查。

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《经济观察报》8月28日曾引述多名知情人士称，叶建春8月25日晚在江西赣州瑞金被调查人员带走，原定隔天在当地出席会议并发言。报道也引述江西政界人士称，叶建春调任江西后，其家族涉足当地稀土生意，妻子也被纪检部门带走。相关报道其后被删除，上述说法至今未获官方证实。

叶建春落马当天晚上，江西省政府党组召开扩大会议，通报他接受审查调查的消息，并表态拥护有关决定。会议同时提出“加强家庭家教家风建设、从严约束亲属和身边工作人员，严防家庭成为腐败滋生的温床”。