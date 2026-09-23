第48届世界技能大赛星期二（9月22日）晚在上海开幕。中国国务院总理李强出席开幕式。

据中新社报道，当晚20时许，第48届世界技能大赛开幕式开始。在全场观众的掌声中，68个国家和地区的代表团沿着“技能梦想大道”相继入场。

随后是文艺表演《技能照亮前程》。第一篇章《文明之光》中，跟随着鲁班、蔡伦、毕昇、黄道婆等中国技能先贤的足迹，观众们体验一场跨越时空的技能文明之旅。第二篇章《技能之光》中，来自五大洲的五位技能青年讲述技能实现梦想的经历。第三篇章《未来之光》中，百余名人类舞者与中国人形机器人同台共演。

来自埃塞俄比亚、印度、中国的选手和来自爱尔兰、墨西哥、波兰的专家，分别代表全体参赛选手和专家宣誓。

第48届世界技能大赛组织委员会主任、上海市委书记陈吉宁，第48届世界技能大赛组织委员会执行主任、人力资源社会保障部部长王晓萍，世界技能组织主席乌汉致辞。世界技能组织冠军联络小组代表瓦利耶娃发言。

李强当天晚上9时40分许宣布，第48届世界技能大赛开幕。

世界技能大赛由世界技能组织主办，每两年举办一届。本届大赛以“技能改变世界 技能照亮前程”为主题，共设64个比赛项目，有来自68个国家和地区的1385名选手参赛。中国代表团参赛选手71人将参加全部项目比赛。大赛将于9月27日闭幕。（视频来源：中新社）