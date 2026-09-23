中国科技巨头阿里巴巴正加快在欧洲和中东扩建数据中心，推进总规模达20吉瓦（GW）的全球基础设施建设。此举正值中美在人工智能（AI）晶片和模型领域竞争加剧之际。

据彭博社报道，阿里巴巴高管李飞飞星期三（9月23日）在杭州举行的云栖大会上说，阿里巴巴将在未来12个月内，分别在土耳其、芬兰和荷兰设立首个云区域。

阿里巴巴还将在马来西亚、德国、阿联酋、法国和香港扩大数据中心布局，提升在当地提供云计算和人工智能服务的能力。

随着阿里巴巴加快扩张，公司在亚洲以外地区与亚马逊和Alphabet等西方竞争对手的竞争日趋激烈。

阿里巴巴的全球云网络已覆盖日本、东南亚和中东等地区。近几个月，公司还在巴西和法国启用新设施，向当地企业提供生成式人工智能服务。

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另一方面，阿里巴巴首席执行官吴泳铭星期二（9月22日）在杭州举行的2026云栖大会上，发布新一代AI晶片真武V900。

吴泳铭说，这款由阿里巴巴旗下晶片部门平头哥开发的产品，性能达到上一代产品m890的三倍，可组成规模多达50万颗晶片的集群，用于训练前沿模型。他预计，未来几年平头哥AI晶片的年出货量将大幅提升。

彭博社报道认为，阿里巴巴希望凭借这款晶片与美国晶片巨头英伟达竞争，并支撑未来几年数据中心的大规模扩张。

阿里巴巴是中国在数码基础设施领域投入最积极的企业之一，并认为数码基础设施是实现通用人工智能（AGI）的基础。阿里巴巴去年公布了一项为期三年、规模达530亿美元（676.38亿新元）的人工智能投资计划，此后又称资本支出将继续增加。