台湾新党副主席李胜峰提出两岸统一后的治理设想，包括落实“爱国者治台”，以及由中国大陆解放军负责台湾的对外防卫。

据福建日报报业集团旗下《海峡导报》报道，李胜峰9月20日接受该报电话访问时说，新党自创党以来就主张两岸统一，并在今年8月举行的33周年党庆上提出统一后的四点主张。

四点主张包括保住台湾经济命脉，避免台积电被美国“整碗端走”；借鉴大陆经验升级台湾基础设施；落实“爱国者治台”；以及统一后由解放军负责台湾的对外防卫。

李胜峰说，这些主张事前曾与新党主席吴成典商议并在党内讨论，因此并非他的个人意见，而是新党的主张。

谈到“爱国者治台”的具体标准，李胜峰主张，统一后在台湾从政者本人及其直系亲属不得持有外国护照，“偷偷拿着外国护照、随时准备跑路的人，就根本不可能真心为台湾好”。

他也提出，统一后维持台湾现有政经结构和社会形态，并由解放军承担对外防卫任务。

李胜峰认为，在两岸正式走向统一前，台湾应做好三项准备，包括了解大陆在台湾问题上的诉求与行动逻辑、具备与大陆协商统一的能力，以及梳理并表达台湾自身诉求。

他称，大陆在台湾问题上的核心诉求，一是实现国家统一，二是尽可能通过和平方式完成这一过程，并认为两岸可在统一后通过进一步融合发展处理彼此差异。

李胜峰也批评主张“台湾人不是中国人”、将两岸定位为“敌对国家”关系的观点，并称：“如果这样挑衅的话，大陆打你不是刚刚好而已吗？”

他同时呼吁台湾民众重新认识大陆近年来的发展，并认为两岸越早就统一议题展开谈判，台湾越有空间提出自身诉求。

新党今年8月22日在台北举行33周年党庆时，已公开表达支持两岸和平统一的立场。李胜峰当时提出上述四点主张，并称台湾应正视统一议题。