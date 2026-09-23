中国大陆国家主席习近平据报将在访美期间，敦促美国总统特朗普停止对台军售。台湾在野的国民党文传会主委陈以信呼吁总统赖清德召开国安高层会议，掌握习特会可能涉及台湾的议题。

路透社引述知情人士报道，习近平预计将依据1982年中美联合公报，要求美国停止对台军售。根据这份公报，美国曾称有意逐步减少对台军售。

陈以信在国民党官网星期三（9月23日）发布的新闻稿中说，美国1982年对台提出的“六项保证”包括不就对台军售事先与北京协商。若军售成为习特会协商、甚至利益交换的议题，这绝不是赖清德政府一句“台美沟通良好”就能欺瞒民众的重大国安问题。

陈以信呼吁赖清德尽快召开国安高层会议，全面掌握习特会可能涉及台湾的议题，并向民众说明政府的因应措施。他说，台湾“不能是美中交易的筹码，国家安全更不能建立在民进党自我催眠式的外交大内宣上”。

另据台湾《联合报》报道，国民党立委李彦秀说，华盛顿与北京发展“建设性战略稳定关系”，不应与美国对台军售挂钩；维护区域和平与安全，也是美陆台三方的共同利益。她认为，美国应持续出售台湾所需的先进武器和防御设施，包括无人载具，协助台湾建立吓阻能力，以维护自身安全与区域稳定。

她认为，美台共维台海和平绝对是可以做到，且完全符合双方利益。