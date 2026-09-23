中美元首峰会前夕，特斯拉首席执行官马斯克接受中国央视专访时，称赞中国国家主席习近平是“伟大的领导人”，并赞扬特斯拉上海超级工厂的中国团队人才出众、勤恳可靠。

中国央视财经星期三（9月23日）公布马斯克的专访。马斯克说，中国在习近平任内取得显著发展，新建建筑和基础设施体现了这些变化，“走在街上也能明显感受到中国普通民众的生活水平大幅提升”。

马斯克还再次推荐到中国旅游，建议时间有限的游客至少到访上海和北京。他回忆自己从北京乘高铁前往西安的经历，称体验良好。他还说：“记得多看看窗外，别一直盯着手机，有太多值得观看的事物。”

习近平定于星期四与美国总统特朗普举行会谈，这是两人今年第二次举行峰会。马斯克预计将出席美国为习近平到访举行的国宴。

谈及特斯拉在华业务时，马斯克表示，中国拥有深厚的制造业基础，上海超级工厂的成功归功于中国团队。他称赞团队人才出众、勤恳可靠，产品质量和生产效率俱佳，并形容上海工厂是“一块瑰宝”。

据央视介绍，上海超级工厂今年上半年交付近46.8万辆整车，同比增长28.4%。自2019年底启动交付以来，工厂累计生产整车超过450万辆，供应中国国内、亚太及欧洲市场。

马斯克也对人形机器人的发展作出乐观预测，认为未来10年内，全球人形机器人数量可能达到至少10亿台，15年后或达100亿台，20年后可能增至1000亿台。

他设想，未来每个人都能拥有专属机器人，用于照顾老人、看护儿童、提供一对一教学及承担其他工作。一个人也可能操控数百、数千，甚至上万台实体机器人和数字智能体。

对于人工智能（AI）时代的教育，马斯克建议广泛学习人文艺术、科学和工程知识，打好通识基础。他认为，指挥机器人需要懂得如何组织和提出问题，知识面越广，就越擅长提问题。