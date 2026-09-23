中国大陆国家主席习近平启程访美之际，大陆国台办重申反对美国对台军售，并批评台湾总统赖清德提高国防预算的计划将加剧两岸对立，把台湾推向险境。

路透社此前引述知情人士报道，习近平预计将援引中美1982年签署的“八一七公报”，要求特朗普停止对台军售，并可能在参观美国国家档案馆时提出这一要求。

对此，国台办发言人朱凤莲星期三（9月23日）在例行记者会上没有证实相关会谈安排，仅重申台湾问题是中国内政，不容外部干涉，北京反对美国向台湾出售武器的立场一贯、明确。

针对赖清德重申台湾国防预算预计于2030年达到生产总值（GDP）的5%，朱凤莲批评民进党政府蓄意升高两岸对立对抗，妄图“以武谋独”“倚外谋独”。

她称，提高国防预算浪费台湾的民脂民膏，违背台湾社会主流民意，只会加速把台湾推向险境。“编再多的预算、买再多的武器，都改变不了‘台独’必然败亡的结局，阻挡不了祖国必然统一的大势。”

台湾外交部长林佳龙日前提出“台美共管大陆”的说法，陆委会随后解释为“风险共管”。对此，朱凤莲指责民进党政府勾连外部势力谋“独”挑衅，“无论民进党当局散布什么谬论，都改变不了台湾是中国一部分的事实”。

中美元首本周即将在美国白宫举行会谈，预计台湾问题将是会谈的关键议题之一。中共中央机关报《人民日报》星期二（9月22日）刊登署名“国纪平”的评论，将“台独”称为中美共同的敌人，强调管控台独是中美构建“建设性战略稳定关系”的关键一环，并呼吁美国务必“慎之又慎处理台湾问题”。

不过，台湾陆委会副主委沈有忠星期一（21日）在一场座谈会上研判，习特会后，美中竞争的本质与结构不会改变，美国对台政策不会有根本性改变，台湾政府维护台海和平稳定现状的立场也不会改变。